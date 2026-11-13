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El Manchester United ha alcanzado un acuerdo definitivo con Mauricio Pochettino para dirigir al equipo, en sustitución de Michael Carrick, destituido de su cargo a raíz del catastrófico inicio de temporada. El técnico argentino está más cerca que nunca de tomar las riendas del Manchester United.

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Según destacó el diario británico "The Sun" este viernes, el Manchester United ha llegado a un acuerdo con Pochettino sobre un contrato de dos años y medio, y el club también ha aceptado pagar la cláusula económica de 7,4 millones de libras esterlinas para liberar al técnico argentino de su contrato con la selección de Estados Unidos.

Se espera que el Manchester United anuncie oficialmente el fichaje de Pochettino hoy.

Pochettino dirigirá al Manchester United ante el Liverpool

Pochettino, de 54 años, estará al frente del cuerpo técnico del Manchester United durante el próximo partido ante el Liverpool, previsto para el 22 de noviembre, tras el final del parón internacional.

A pesar del acuerdo con el Manchester United, Pochettino continuará con su labor al frente de la selección de Estados Unidos durante el periodo actual, ya que se espera que dirija al equipo en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Haití.

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El primer partido se disputa el sábado, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el martes, antes de que Pochettino viaje a la ciudad de Manchester para comenzar su nueva etapa.

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Un nuevo reto tras dos años con Estados Unidos

Pochettino había asumido el banquillo de la selección de Estados Unidos hace dos años, y condujo al equipo hasta los octavos de final del último Mundial, que el país acogió durante el verano.

El técnico argentino regresará a la Premier League de la mano del Manchester United, después de haber dirigido anteriormente al Southampton, al Tottenham y al Chelsea.

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Pochettino cuenta con una gran experiencia en el fútbol inglés, tras vivir etapas exitosas con el Southampton y el Tottenham, antes de asumir las riendas del Chelsea.

Carrick se marcha tras un inicio catastrófico

La decisión del Manchester United de destituir a Carrick llegó por el catastrófico inicio del equipo esta temporada, después de que el club se viera en zona de descenso.

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El Manchester United solo ha logrado una victoria en sus primeros 10 partidos de la Premier League, frente a cuatro derrotas, situándose en uno de los tres últimos puestos.

Pese a ello, el Manchester United quiso elogiar lo aportado por Carrick durante su etapa con el equipo, subrayando su condición de leyenda del club, tanto como exjugador como durante su reciente labor como entrenador.

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El comunicado del club, publicado ayer jueves, decía: "Michael Carrick es una leyenda del Manchester United, y siempre lo será. Al igual que hizo cuando era jugador, mostró el máximo grado de entrega y profesionalidad durante todo el periodo de su regreso al club".

El comunicado añadió: "Su liderazgo y sus logros durante la temporada pasada seguirán siendo siempre motivo de aprecio y orgullo".

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Carrick había aparecido la mañana del jueves de camino al centro de entrenamiento del Manchester United en Carrington por última vez.

Según el informe, el técnico llegó al centro de entrenamiento a las 7:50 de la mañana y se marchó a las 10:15, es decir, pocos minutos antes de que el club anunciara oficialmente la decisión de su destitución.

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El último partido de Carrick al frente de la dirección técnica del Manchester United había terminado con empate 4-4 ante el Aston Villa, el domingo, un resultado que mantuvo al equipo en los puestos de descenso e incrementó la presión sobre el entrenador.