Detalles de la fase final: se clasifican 7 selecciones y se definen 3 enfrentamientos

Tras la tercera jornada de la segunda fase del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, ya se perfilan los octavos de final.
Ya hay siete clasificados.
Hasta ahora siete selecciones han avanzado: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México.
Canadá fue la primera en avanzar tras vencer 1-0 a Sudáfrica, Brasil superó 2-1 a Japón y Paraguay eliminó a Alemania 4-3 en penaltis.
Marruecos eliminó a Países Bajos en penaltis (3-2), mientras Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil, Francia goleó 3-0 a Suecia y México superó 2-0 a Ecuador.
Entre los equipos árabes, solo Marruecos ha avanzado, aunque Egipto y Argelia aún pueden sumarse.
Entre los siete clasificados hay dos europeos (Francia y Noruega), dos latinoamericanos (Brasil y Paraguay), dos norteamericanos (Canadá y México) y Marruecos como único africano.
Ya se han confirmado tres eliminatorias:
Ya se han confirmado tres enfrentamientos en octavos de final, cuyas fechas (hora de La Meca) son las siguientes:
Sábado 4 de julio
Canadá - Marruecos (20:00 h).
Domingo 5 de julio
Paraguay - Francia (00:00).
Brasil - Noruega (23:00 h).
México avanza a esta ronda y aún desconoce a su rival, pues enfrentará al ganador del duelo Inglaterra-República Democrática del Congo, programado para esta tarde.
Quedan 9 plazas por decidir
La fase de 32 equipos seguirá miércoles, jueves, viernes y sábado para definir las nueve plazas restantes y completar los 16 clasificados.
Estos son los nueve partidos pendientes:
Miércoles 1 de julio
Inglaterra – República Democrática del Congo (19:00 h).
Bélgica – Senegal (23:00 h).
Jueves 2 de julio
Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina (03:00).
España – Austria (22:00 h).
Viernes 3 de julio
Portugal – Croacia (02:00).
Suiza – Argelia (06:00).
Australia – Egipto (21:00).
Sábado 4 de julio
Argentina – Cabo Verde (01:00).
Colombia – Ghana (04:30).