Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Detalles de la fase final: se clasifican 7 selecciones y se definen 3 enfrentamientos

FEATURES
Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
Mexico vs Ecuador
Mexico
Ecuador
Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
Canadá
Marruecos
EE. UU.
Paraguay
Francia
Brasil
Noruega
México
Ecuador
Inglaterra
República Democrática del Congo

9 partidos por decidir... Egipto y Argelia, a la espera

Tras la tercera jornada de la segunda fase del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, ya se perfilan los octavos de final.

Ya hay siete clasificados.

Hasta ahora siete selecciones han avanzado: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México.

Canadá fue la primera en avanzar tras vencer 1-0 a Sudáfrica, Brasil superó 2-1 a Japón y Paraguay eliminó a Alemania 4-3 en penaltis.

Marruecos eliminó a Países Bajos en penaltis (3-2), mientras Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil, Francia goleó 3-0 a Suecia y México superó 2-0 a Ecuador.

Entre los equipos árabes, solo Marruecos ha avanzado, aunque Egipto y Argelia aún pueden sumarse.

Entre los siete clasificados hay dos europeos (Francia y Noruega), dos latinoamericanos (Brasil y Paraguay), dos norteamericanos (Canadá y México) y Marruecos como único africano.

Ya se han confirmado tres eliminatorias:

Ya se han confirmado tres enfrentamientos en octavos de final, cuyas fechas (hora de La Meca) son las siguientes:

Sábado 4 de julio

Canadá - Marruecos (20:00 h).

Domingo 5 de julio

Paraguay - Francia (00:00).

Brasil - Noruega (23:00 h).

México avanza a esta ronda y aún desconoce a su rival, pues enfrentará al ganador del duelo Inglaterra-República Democrática del Congo, programado para esta tarde.

Quedan 9 plazas por decidir

La fase de 32 equipos seguirá miércoles, jueves, viernes y sábado para definir las nueve plazas restantes y completar los 16 clasificados.

Estos son los nueve partidos pendientes:

Miércoles 1 de julio

Inglaterra – República Democrática del Congo (19:00 h).

Bélgica – Senegal (23:00 h).

Jueves 2 de julio

Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina (03:00).

España – Austria (22:00 h).

Viernes 3 de julio

Portugal – Croacia (02:00).

Suiza – Argelia (06:00).

Australia – Egipto (21:00).

Sábado 4 de julio

Argentina – Cabo Verde (01:00).

Colombia – Ghana (04:30).

Anuncios