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Detalles de la conversación: Álvarez explica su postura y respuesta contundente de Simeone

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¿Qué dijo el técnico argentino?

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, habló con su compatriota y entrenador Diego Simeone antes del entrenamiento del conjunto madrileño este miércoles, para explicarle su deseo de marcharse de las filas del Atleti.

Diversos informes periodísticos han señalado que Álvarez presiona con fuerza para fichar por el Barcelona durante el actual mercado de fichajes veraniego, en medio del empeño del Atlético de Madrid por retener sus servicios.

Álvarez declaró, durante su participación con la selección de Argentina en el Mundial 2026, su deseo de marcharse del Atlético de Madrid para cumplir su sueño, algo que encendió la ira de los directivos rojiblancos y los llevó a insistir en que no saldrá.

Simeone había aclarado su postura el pasado sábado, antes del amistoso ante el Manchester City, al afirmar: "La situación está completamente clara, el club tomó una decisión que Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado del club) explicó de forma detallada. Estamos muy contentos con Julián y, desde el punto de vista deportivo, le ayudaremos a seguir evolucionando y mejorando, y a devolver el favor que nos ha dado durante los dos últimos años, que ha sido muchísimo".

Según el diario "Mundo Deportivo", Simeone y Julián llegaron al campo de entrenamiento muy temprano, y el técnico dio la bienvenida a los jugadores que aún no había visto, entre ellos Álvarez, Baena y Llorente, algo habitual después de las vacaciones.

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En ese momento tuvo lugar una conversación entre Álvarez y Simeone en la que el delantero le explicó la situación al entrenador, que cuenta con el jugador para la próxima temporada.

Según las fuentes del diario catalán, la conversación fue cordial, pero el técnico argentino insistió en que la decisión corresponde al club y en que, como entrenador, solo puede ofrecer ayuda desde el punto de vista deportivo.

En cuanto a Julián Álvarez, le acompañaron sus dos representantes, Fernando Hidalgo y Sergio Díaz, que se encuentran en Madrid junto al delantero para tratar de resolver su futuro, pese a que el Atlético de Madrid sigue rechazando por completo la idea.

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