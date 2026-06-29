Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, ha reiterado que Michael Olise no está en venta, pese al interés del Real Madrid.

Florentino Pérez prometió un fichaje récord de 150 millones, lo que apuntó a Oliisi y a Julián Álvarez, del Atlético.

Los rumores han molestado a Bayern y Atlético, que se aferran a sus estrellas, mientras la afición del Madrid aguarda la decisión de su presidente.

En una respuesta contundente a las especulaciones, Heiner declaró al diario alemán «Abendzeitung»: «Si Florentino Pérez piensa presentar una oferta, puede ahorrarse el esfuerzo. No queremos vender a Michael Oulissi».

Heiner añadió: «Como Bayern de Múnich, seguimos manteniendo una relación muy buena con el Real Madrid. Se pusieron en contacto conmigo para confirmarme, en primer lugar, que no han tenido ningún tipo de contacto con Oulisi y, en segundo lugar, que no quieren que continúen estas especulaciones en los medios de comunicación».

Sobre los planes del Bayern en el mercado, Heiner se mostró satisfecho con los fichajes de Nathaniel Brown e Ismail Sibari y evitó comentar otros posibles movimientos: «Son dos muy buenos jugadores, pero entenderéis que no hable de posibles fichajes. Tenemos una gran plantilla; si llegamos a incorporar a alguien, será solo un refuerzo puntual, ya sea en ataque o en defensa».

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