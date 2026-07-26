Según un informe del experto en fichajes Sacha Tavolieri, Al-Hilal quiere fichar a más jugadores ofensivos de primer nivel después de la reciente incorporación del mundialista neerlandés Crysencio Summerville, que llegó procedente del West Ham United. Y con Díaz, el gran club saudí estaría planeando ahora, supuestamente, ir a por una de las piezas más cotizadas del mercado.

Según Tavolieri, Al-Hilal tienta a la estrella del Bayern con un salario neto astronómico de unos 25 millones de euros por año. El periodista habla de negociaciones ya iniciadas entre el subcampeón de la Saudi Pro League y el entorno de Díaz. Un detalle delicado en todo esto: Richard Hughes sería quien llevaría la voz cantante en las negociaciones.

El escocés de 47 años sigue siendo oficialmente director deportivo del Liverpool, pero estaría a punto de marcharse a Al-Hilal, aunque en principio no sería hasta después del cierre del actual mercado de fichajes de verano, a comienzos de septiembre. Que Hughes, al parecer, ya esté gestionando encargos importantes para su futuro nuevo club no sentará nada bien en Anfield. Díaz, además, conoce a Hughes de su breve etapa compartida en los Reds, ya que el director deportivo asumió el cargo en el club inglés en el verano de 2024. Un año después, Díaz se marchó a Múnich.

¿Se va Luis Díaz? Aún no ha habido contacto entre Al-Hilal y el Bayern

Según Tavolieri, hasta la fecha todavía no ha habido ningún contacto entre Al-Hilal y el Bayern. Hughes y compañía solo se dirigirían a los responsables del campeón récord alemán si antes logran alcanzar un acuerdo con Díaz. Para convencer al FCB, Al-Hilal estaría dispuesto, según Tavolieri, a destinar entre 120 y 150 millones de euros de su presupuesto total de fichajes para este verano, cifrado en 350 millones, con el objetivo de hacerle atractiva al Bayern una venta de Díaz.





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Sin embargo, se puede dudar mucho de que Al-Hilal pueda tener éxito con sus supuestos intentos por el internacional colombiano. Para empezar, está la perspectiva del jugador. Está claro que, en términos económicos, Díaz daría otro salto enorme con un cambio a Arabia Saudí. Pero en lo deportivo dejaría la élite del fútbol europeo, pese a que a sus 29 años se encuentra en la mejor edad futbolística. Díaz viene de completar una primera temporada sobresaliente en el Bayern, es una de las figuras clave de uno de los mejores equipos del mundo. La posibilidad de cumplir en el FCB el sueño de ganar la Champions League está plenamente ahí, ya que la pasada temporada solo cayó por poco en semifinales ante el posterior campeón, el Paris Saint-Germain.

Pese a las lucrativas ofensivas de Al-Hilal: la venta de Luis Díaz es muy improbable

Y tampoco el Bayern está, como es lógico, en absoluto dispuesto a desprenderse de uno de sus jugadores más importantes, imprescindible en ataque. Fue en 2025 cuando el campeón alemán pagó 70 millones de euros al Liverpool por el traspaso de Díaz, cuyo contrato se extiende hasta 2029. No solo por sus virtudes ofensivas, sino también por su pasión incondicional en el trabajo sin balón, el colombiano es una pieza absolutamente fija en el engranaje del técnico Vincent Kompany.

Claro que, si Al-Hilal llegara realmente a ofrecer hasta 150 millones de euros de traspaso, el Bayern podría al menos plantearse una venta. Al fin y al cabo, se trata de una suma enorme por un futbolista de 29 años. Por otro lado, el FCB tendría entonces que buscar un recambio adecuado para Díaz y, en esa categoría, un posible fichaje difícilmente sería mucho más barato.





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Díaz había optado el pasado verano por cambiar Liverpool por la capital bávara tras tres años y medio en el club inglés. Hasta la fecha, el atacante, que con Colombia cayó ante Suiza en octavos de final del Mundial 2026 tras una tanda de penaltis, suma con el Bayern 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos.

Díaz todavía no estuvo presente en el arranque de los entrenamientos en Säbener Straße debido a sus vacaciones tras el Mundial, al igual que en el primer amistoso contra el Wehen Wiesbaden, equipo de la tercera división, el sábado (1-2). Tampoco tiene previsto incorporarse aún a la breve concentración de entrenamiento en Tegernsee, que arranca el lunes. Está previsto que Díaz se incorpore a la preparación de la próxima temporada con el inicio de la gira por Asia el 1 de agosto.