Jamie O'Hara está harto de Jan Paul van Hecke. Según el excentrocampista, el defensa central neerlandés no aporta absolutamente nada al Tottenham Hotspur, que el sábado sumó un punto ante el Manchester United (1-1).

Van Hecke no pudo evitar que Bryan Mbeumo abriera el marcador en Old Trafford con un potente disparo al rincón más alejado, cuando quedaba un cuarto de hora. El Tottenham, con diez jugadores, rescató un punto en el tiempo de descuento, pero eso no consuela a O'Hara.

«¿Qué está haciendo Van Hecke? Tiene cemento en las botas», exclamó el sorprendido O'Hara tras el primer gol del Manchester United, durante la retransmisión en directo de talkSPORT.

«Qué jugador tan terrible. Van Hecke concede un disparo sin oposición dentro de su propia área. Es una broma, este equipo es una broma. ¡Estoy harto!», despotricó el exjugador del Tottenham, que aun así rescató un punto gracias a Dominic Solanke.

O'Hara se pregunta en voz alta por qué el Tottenham pagó 60 millones de euros el verano pasado por Van Hecke, internacional con Países Bajos. «¿Quién lo fichó? ¡Deberían despedirlo!».

«Es un burro. Dejamos marchar a Vuskovic y recibimos a cambio a un burro. Cada vez que un jugador se queda frente a él en un uno contra uno, acaba disparando. ¡Es terrible!», concluyó el analista.

Van Hecke acumula ya seis partidos en la Premier League, en los que ha marcado un gol. Además, el defensa ha jugado una vez en la EFL Cup.