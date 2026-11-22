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Mauricio Pochettino está viviendo un auténtico inicio de pesadilla como entrenador del Manchester United. Antes de cumplirse los diez minutos, su equipo ya pierde ante el Liverpool después de que Leny Yoro fuera expulsado.

Sin embargo, todas las críticas apuntan a Matthijs de Ligt. Pochettino confió en el neerlandés, pero su actuación está siendo desastrosa. De Ligt quedó muy mal en la jugada que acabó con la expulsión de Yoro.

El defensa, que ha disputado 52 partidos con la selección de Países Bajos, pensó que podía dejar pasar un balón largo para que lo recogiera el portero Senne Lammens, pero calculó muy mal la situación. Alexander Isak llegó al balón y parecía que podía plantarse solo ante la portería.

Pero no fue así, porque Yoro derribó al delantero del Liverpool. El árbitro Sam Barrott no tuvo más remedio que mostrarle la tarjeta roja. Yoro mostró una gran frustración hacia De Ligt.

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También en los medios ingleses es De Ligt quien recibe las críticas más duras. «Como dijo Ten Hag en su día: haz los deberes. Que Carrick pusiera a Ayden Heaven de titular en lugar de Matthijs de Ligt decía más de De Ligt que de Carrick», escribe Samuel Luckhurst, del Manchester Evening News.

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«Tarjeta roja para Leny Yoro por chocar torpemente por detrás con Alexander Isak cuando el delantero del Liverpool estaba completamente libre», señala Ben Jacobs, de talkSPORT. «Una acción realmente mala y descuidada de Matthijs de Ligt en la jugada previa».

También en Países Bajos observan con asombro la actuación de De Ligt. «Matthijs de Ligt defiende como si jugara en la Sunday League», escribe Joost Blaauwhof, periodista de Voetbal International.

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Todo apunta a una noche especialmente dolorosa para el Manchester United, que antes de cumplirse el primer cuarto de hora ya pierde 2-0 en Anfield. Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz marcaron los goles tempraneros. El United, por tanto, debe jugar más de 80 minutos con diez hombres.

Parece que el Manchester United volverá a quedarse sin sumar puntos. El equipo ocupa actualmente el decimonoveno puesto de la Premier League.