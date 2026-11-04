Un día después de la magnífica exhibición que ofreció el Paris Saint-Germain en el terreno del Villarreal, la noche de ayer martes, en la Liga de Campeones (0-6), los medios de comunicación europeos se rindieron ante la superioridad del equipo de Luis Enrique, que arrolló al Submarino Amarillo ante su propia afición.

Según la cadena "RMC" francesa, ningún equipo había marcado nunca 4 goles con tanta rapidez en la historia de la Liga de Campeones. Y al igual que ocurrió al inicio de su campaña, el Paris Saint-Germain dejó una fuerte impresión la noche del martes.

Lee también

El representante de Marruecos en el Balón de Oro: algunos intentaron empujarme a elegir a un jugador que no fuera Hakimi

El exportavoz del Barcelona: un resultado de 13-5 en los títulos asfixia al Real Madrid

Próximos partidos PSG Ligue 1 15:05 TRO

Ante un rival aterrorizado y desorganizado, el doble campeón de Europa cerró el partido en menos de 17 minutos, después de que marcaran João Neves, Désiré Doué y Senny Mayulu, antes de que Fabián Ruiz añadiera un doblete y de que el joven David Boly, de 17 años, se sumara a la fiesta. Y eso bastó para deslumbrar a la prensa europea.

"El Paris Saint-Germain destroza La Cerámica", así tituló el diario "Marca", en referencia al feudo del Villarreal, antes de comparar al equipo francés con una leyenda del boxeo: "Al más puro estilo Mike Tyson. Salir de la esquina frente a un rival aterrorizado al que le tiemblan las piernas. Un golpe, y otro, y otro, al suelo y se acabó".

Y añadió el periódico español: "Ningún partido de fútbol se había parecido tanto a un combate del legendario boxeador estadounidense. El Paris Saint-Germain arrolló al Villarreal en un abrir y cerrar de ojos, mientras los locales imploraban clemencia con cada ataque".

"El Paris Saint-Germain, un tirano", así lo afirmó el diario "As", que elogió los fuegos artificiales parisinos, al tiempo que señalaba las preocupantes carencias del Villarreal.

Dijo el periódico madrileño: "Un auténtico terremoto convirtió La Cerámica en polvo en tan solo 17 minutos y 35 segundos. El sonido de la red con cada gol del Paris Saint-Germain fue un duro golpe al orgullo de los aficionados del Villarreal".

Y en Cataluña, el diario "Mundo Deportivo" destacó la fuerza que mostraron los compañeros de Vitinha, afirmando: "El Paris Saint-Germain arrolló a un Villarreal despavorido gracias a un inicio de partido irresistible, confirmando que es el gran favorito para defender su título".

"¡Qué obra de arte de Fabián Ruiz!"

Y en Inglaterra, la cadena británica "BBC" resumió la escena diciendo: "El Paris Saint-Germain continúa su deslumbrante trayectoria en la Liga de Campeones".

Y apuntó que "algunos aficionados españoles abandonaron el estadio incluso antes del minuto 20".

Asimismo, el diario "La Gazzetta dello Sport" felicitó a Fabián Ruiz, elegido mejor jugador del partido, por su doblete, y elogió especialmente su segundo gol, señalando que el centrocampista español, campeón del mundo 2026, había jugado anteriormente en el Nápoles antes de su traspaso a París.

Dijo el periódico italiano: "¡Qué obra de arte de Fabián Ruiz! El exjugador del Nápoles brilla en un partido contra el Villarreal con un espléndido doblete".

Y en Portugal, el diario "A Bola" se rindió ante el Paris Saint-Germain, elogiando la actuación de João Neves y Vitinha, "que brillaron humillando al Villarreal", y todo ello ante la mirada del seleccionador de su país, Jorge Jesus, que siguió el partido desde las gradas.