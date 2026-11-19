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El neerlandés Marino Pušić, entrenador de Al Ahli de Arabia Saudí, respondió a las informaciones que apuntaban a su destitución y a la existencia de desavenencias con sus jugadores, en la previa del esperado clásico ante su eterno rival, Al Nassr.

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Al Ahli recibirá a su rival Al Nassr mañana viernes en el estadio Alinma de Yeda , en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Pušić ofreció este jueves una rueda de prensa en Yeda para hablar del encuentro, de la que el diario «Al Riyadiyah» recogió algunos fragmentos, y en la que se refirió a varias de las informaciones que circulan actualmente sobre el entorno del equipo.

En ese sentido, el técnico neerlandés afirmó: «Hay muchas noticias falsas en las redes sociales, no me voy a centrar en ellas. Mi atención está puesta por completo en la calidad de los entrenamientos».

Algunos informes habían apuntado que la directiva de Al Ahli quería destituir a Pušić antes del clásico ante Al Nassr, pero la crisis económica que atraviesa el club y la elevada cláusula de rescisión del contrato del entrenador neerlandés lo impidieron.

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Pušić añadió: «No se crean lo que se dice. Somos un solo equipo y tenemos muchos días bonitos por delante. Las emociones forman parte del juego. No voy a hablar de ningún jugador en concreto, hablaré del equipo en su conjunto».

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El técnico neerlandés aludía así a algunos informes según los cuales se produjeron enfrentamientos entre él y los jugadores de Al Ahli durante las sesiones de entrenamiento previas al clásico en los últimos días.

El diario saudí «Okaz» informó de que algunos jugadores de Al Ahli mantuvieron una acalorada discusión con Pušić por no estar convencidos de sus planteamientos técnicos y tácticos. Según el rotativo, mostraron su descontento por que el entrenador se aferre a su estilo de juego y a sus convicciones tácticas pese a que no han dado resultado en los últimos tiempos, lo que llevó al técnico neerlandés a abandonar el entrenamiento.

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La cosa no quedó ahí, ya que los futbolistas acusaron a su entrenador de favorecer al centrocampista ucraniano Artem Bondarenko y de poner a todo el equipo a su servicio para demostrar que acertó al elegirlo, aunque fuera a costa de ellos.

Según desveló el diario, estas crisis han afectado al estado anímico y moral de algunos jugadores, que se sienten marginados y han perdido la confianza por la forma en que el cuerpo técnico los trata.

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Pušić volvió a centrarse en el partido y declaró: «El duelo de mañana será exigente ante el vigente campeón, un equipo con calidad. Nosotros también tenemos mucha calidad y estamos ilusionados por jugar ante nuestra afición».

Al Nassr se proclamó campeón de la Liga Roshn Saudí la temporada pasada, por primera vez tras siete años completos de sequía, después de una pugna con su eterno rival, Al Hilal, que se prolongó hasta la última jornada.

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El técnico neerlandés cerró su intervención respondiendo a algunas de las críticas recibidas por Al Ahli por haber aceptado disputar el clásico ante Al Nassr justo después del parón internacional.

Y concluyó: «Cuando tomamos la decisión, había poco margen de tiempo. No fue una decisión individual, sino colectiva. Tanto Al Ahli como Al Nassr se ven perjudicados por el parón al contar con varios internacionales».

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El próximo clásico ante Al Nassr tiene una importancia especial para Al Ahli, sobre todo porque será decisivo para volver a la pelea por el título de la Liga Roshn esta temporada.

Al Ahli ocupa la sexta posición de la clasificación de la liga saudí con 21 puntos, fruto de siete victorias y cuatro derrotas, a nueve puntos del líder, Al Hilal.

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Por su parte, Al Nassr es tercero en la clasificación con 28 puntos, a dos del Al Hilal y empatado con Al Qadsiah, segundo, del que solo le separa la diferencia de goles.