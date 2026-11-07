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호삼 하산 (Hossam Hassan)Getty Images
Abdelmawgood Samir
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Destitución de Hossam Hassan: anuncio oficial de su sucesor al frente de la selección de Egipto

Egipto
H. Hassan
A. Maher
Premier League
Egipto

¿Cuál es el motivo?

La Federación Egipcia de Fútbol anunció el fin de la etapa de Hossam Hassan al frente de la dirección técnica de la selección nacional, y la designación de Ali Maher para asumir el cargo de nuevo director técnico de Egipto, en su sustitución, tras la reunión de la junta directiva de la federación para analizar los últimos acontecimientos.

La federación de fútbol confirmó, en su comunicado oficial de este sábado, que la junta directiva decidió dar las gracias a Hossam Hassan y a su cuerpo técnico y administrativo, con base en las cláusulas del contrato, encargando a Ali Maher asumir las funciones de director técnico de la primera selección nacional durante la próxima etapa.

La federación expresó su reconocimiento por los esfuerzos y la entrega de Hossam Hassan durante el periodo en que asumió la responsabilidad de la dirección técnica, deseándole mucho éxito y acierto en su futura trayectoria profesional.

El comunicado aclaró que la decisión del cambio se tomó a la luz de la reunión de la junta directiva de la federación, que comenzó esta mañana y continúa en curso, y tras estudiar todas las circunstancias y los hechos ocurridos en el último periodo, así como las repercusiones y el impacto negativo que tuvieron sobre la imagen positiva de la selección nacional y su estabilidad.

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La federación señaló que Ali Maher presentó su propuesta para la composición del cuerpo técnico auxiliar durante la próxima etapa, después de su designación oficial al frente de la selección.

La federación concluyó su comunicado subrayando que el interés de la selección nacional está a la cabeza de sus prioridades, renovando su llamamiento a la afición del fútbol egipcio y a todos los seguidores para que respalden a la selección y se unan en torno a ella durante la importante etapa que se avecina, de manera que se apoye su camino hacia el cumplimiento de las aspiraciones de sus aficionados.

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