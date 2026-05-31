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Rian Rosendaal

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Dest y Pepi brillan con la selección de Estados Unidos, poco antes del inicio del Mundial

USA vs Senegal
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Estados Unidos recuperó la confianza de cara al Mundial que albergará. El equipo de Mauricio Pochettino venció 3-2 a Senegal el domingo. Sergiño Dest y Ricardo Pepi destacaron.

En el Bank of America Stadium de Charlotte, Pepi cedió el balón a Christian Pulisic, quien asistió a Dest para el 1-0.

Pepi también inició el segundo tanto: cedió a Pulisic, quien marcó su primer gol internacional desde noviembre de 2024.

Senegal creció en la recta final del primer tiempo y acortó distancias justo antes del descanso por medio de Sadio Mané. Pochettino realizó diez cambios en el descanso, entre ellos los de Dest y Pepi.

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Tras el descanso, Malik Tillman asistió a Folarin Balogun, pero el 3-1 fue anulado por fuera de juego.

Poco después, un error de Trusty permitió a Mané igualar de nuevo (2-2). Tillman marcó acto seguido, pero el árbitro anuló el tanto por falta previa de Balogun.

Poco después, Balogun marcó el 3-2 tras asistencia de Timothy Weah. Weston McKennie golpeó el poste a un cuarto de hora del final, pero la victoria local no se vio afectada.

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