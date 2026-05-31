Dest y Pepi brillan con la selección de Estados Unidos, poco antes del inicio del Mundial

Estados Unidos recuperó la confianza de cara al Mundial que albergará. El equipo de Mauricio Pochettino venció 3-2 a Senegal el domingo. Sergiño Dest y Ricardo Pepi destacaron.

En el Bank of America Stadium de Charlotte, Pepi cedió el balón a Christian Pulisic, quien asistió a Dest para el 1-0.

Pepi también inició el segundo tanto: cedió a Pulisic, quien marcó su primer gol internacional desde noviembre de 2024.

Senegal creció en la recta final del primer tiempo y acortó distancias justo antes del descanso por medio de Sadio Mané. Pochettino realizó diez cambios en el descanso, entre ellos los de Dest y Pepi.

Tras el descanso, Malik Tillman asistió a Folarin Balogun, pero el 3-1 fue anulado por fuera de juego.

Poco después, un error de Trusty permitió a Mané igualar de nuevo (2-2). Tillman marcó acto seguido, pero el árbitro anuló el tanto por falta previa de Balogun.

Poco después, Balogun marcó el 3-2 tras asistencia de Timothy Weah. Weston McKennie golpeó el poste a un cuarto de hora del final, pero la victoria local no se vio afectada.