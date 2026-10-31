Preguntado en Sky por el hecho de que el BVB en el gran partido de Múnich jugara por sorpresa con una defensa de cuatro en lugar de su habitual defensa de tres, Schlotterbeck señaló en un primer momento: «El entrenador habló conmigo y con Waldi (Waldemar Anton, nota de la redacción) para saber qué nos parecía. No me importa el esquema, sino la intensidad, el placer de jugar y las ganas de ganar duelos».

En lugar de ocupar el lado derecho de la defensa de tres, Joane Gadou jugó como lateral derecho ante el FCB y lo hizo «realmente bien», según Schlotterbeck. Entonces, el capitán del BVB reveló: «El último entrenamiento no fue el mejor. Pueden preguntarle al entrenador por ello».

Eso fue lo que hizo Sky poco después, y el técnico del Dortmund, Niko Kovac, explicó: «Ayer ensayamos la defensa de cuatro y practicamos algunas situaciones. No quedé del todo satisfecho». No quiso entrar en detalles y, en cambio, comentó con desenfado: «Pero normalmente el partido sale mejor cuando el último entrenamiento no ha ido tan bien. Los chicos juegan con una defensa de cuatro en la selección nacional, no es nada nuevo».

El BVB rescata un punto en el campo del Bayern de Múnich en el tramo final

Daniel Svensson defendió en el lado izquierdo de la línea de cuatro. Maximilian Beier, de quien se esperaba que actuara como segundo carrilero por el esquema que suele utilizar el Dortmund con Kovac, ocupó la banda derecha en el Allianz Arena en un papel más ofensivo.

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El Dortmund se vio por detrás en el marcador en el minuto 38, cuando Konrad Laimer adelantó al FCB. La alegría por el gol del empate (1-1) de Serhou Guirassy al cabo de una hora duró poco, ya que Dayot Upamecano marcó poco después y el Bayern volvió a ponerse por delante. Sin embargo, un gol tardío del suplente Fabio Silva estableció el 2-2 definitivo y permitió al BVB llevarse un punto.

Kovac se mostró especialmente satisfecho con la entrega de su equipo: «Creo que hoy mis chicos han corrido dos kilómetros más que el Bayern. Eso hace falta para estar ahí a este nivel en los últimos 15 minutos, cuando se decide un partido. Mis chicos están en plena forma», afirmó el croata.