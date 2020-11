Después del recital de la selección española, un consejo: Respetémonos

Si los españoles somos campeones del mundo en algo, es en decir que somos los campeones del mundo sin serlo. Con la afición española, que tiene cuarenta millones de seleccionadores, cuarenta y cinco millones de invictos y cincuenta millones de expertos futbolísticos de sofá y zapatillas de andar por casa, la línea que separa el éxito del fracaso siempre fue delgada. Y desde que los periodistas hemos convertido nuestro oficio en el camino del exceso, la opinión exprés y el debate de todo a cien, esa línea ha pasado de ser delgada a invisible, porque el resultadismo puro y duro ha abierto una brecha salvaje entre héroes y fracasados. No hay término medio. Y con la selección española, con la que hay barra de elogios y faltas de respeto gratuitas, según si la pelotita entra o no, todo vale. Ayer se decía que estaba muy barato jugar en la selección, no había nivel y nuestros internacionales eran unos niños pera. Hoy, después de un set en blanco ante , los que ayer tiraban porquería sobre los jugadores hoy les lavan los pies con agua de rosas. Nada nuevo bajo el sol. En caso de duda, periodismo. Respetémonos.

En la cueva de Luis Enrique quedábamos poco y hacía mucho frío. Y por momentos, leyendo la prensa deportiva, la selección parecía la Antártida. Y de haber perdido frente a la todopoderosa Alemania, un equipo como la copa de un pino, tres abetos y cinco robles, el asturiano y sus jugadores lograron plasmar, de una vez por todas, el trabajo que venían haciendo, descorchando un partido digno de matrícula de honor. Koke dirigió la orquesta, Morata puso la percursión, Ferran fue el violinista sobre el tejado alemán, Rodri tocó el violonchelo y el resto hizo carne la vieja ley no escrita de los que saben: ni antes eran el último gas fétido de Pilatos ni ahora son los reyes de la galaxia. Ni antes eran tan malos, ni ahora son tan buenos. tuvo plan, supo interpretar el juego, mantuvo el orden, ssupo ejecutar las jugadas con velocidad y dominó a una de las mejores selecciones del mundo en todas las fases. Ganó todos los duelos, se impuso en todas las zonas del campo y ofreció un auténtico recital. Con y sin balón. Fue el partido que jamás soñaban los furiosos críticos de esta selección, fue el choque que muchos jugadores de ese vestuario necesitaban y el encuentro que el trabajo del seleccionador, con sus aciertos y errores, con sus dudas y certezas, merecía. Respetémonos.

Desde la década de los años treinta, nadie le había facturado seis goles a la todopoderosa Alemania. En mayo de 1931, fue . Desde anoche, lo logró España. Hasta hace unas horas se dijeron y escribieron auténticas barbaridades sobre la selección española. Hoy, al calor del resultado, todo son ofrendas florales. País. Convendría poner negro sobre blanco. España no ha ganado nada, sigue siendo una selección en construcción y le queda todavía mucho camino para estar entre las mejores. Pero, mientras tanto, convendría ponderar el valor del grupo humano actual. Esta gente que ahora viste la camiseta nacional, estando por debajo de aquella generación irrepetible formada por Xavi, Iniesta, Casillas, Torres y compañía, ha demostrado que merece algo de confianza. Aquella selección mágica que nos hizo soñar de 2008 a 2012 jamás volverá, ni tenemos derecho a exigirle a estos chicos que lleguen donde aquellos llegaron. Lo que sí debemos es entender, de una vez por todas, que lo que está haciendo este grupo exige y merece un respeto. No hemos ganado nada, de acuerdo. Pero quizá esta noche Luis Enrique y sus chicos han ganado algo más importante que un título: han logrado lo más complicado que existe en el fútbol, transformar la desconfianza en aplausos y la duda en elogios. Entre el cielo y el suelo, entre la decepción y la euforia, queda la virtud instalada en el témino medio. Esta España no es favorita a nada, pero es aspirante a todo. Esa es nuestra realidad. Desde esta tribuna abierta de uno de los periodistas más metepatas de la profesión, un humilde consejo. En materia de esta selección, por favor: Respetémonos.

Rubén Uría

Rubén Uría