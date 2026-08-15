El Crystal Palace anunció este sábado la contratación oficial del extremo del ente sionista Anan Khalaili, procedente del Union Saint-Gilloise belga, pocas semanas después del colapso de su traspaso al Inter de Milán.

Según el comunicado del Crystal Palace, Khalaili, descendiente de una familia palestina de los árabes del 48, firmó un contrato que se extiende hasta el verano de 2031, quedando la operación condicionada a la obtención de los permisos internacionales necesarios.

Según la "BBC", el valor de la operación ascendió a unos 21 millones de libras esterlinas, lo que equivale a cerca de 24,5 millones de euros.

Del Inter al Crystal Palace

El fichaje de Khalaili, de 21 años, por la liga inglesa llegó tras el fracaso de su incorporación al Inter de Milán, pese a que el club italiano y el Union Saint-Gilloise habían alcanzado un acuerdo por el traspaso del jugador.

Giuseppe Marotta, presidente del Inter, reveló hace un mes que el club no pudo cerrar la operación debido a que el jugador no obtuvo el permiso médico requerido.

Marotta afirmó en rueda de prensa: "Italia tiene una legislación muy estricta para proteger la salud de los jugadores, y las decisiones se toman a través de un organismo independiente y no del cuerpo médico del club. Debemos acatar esa decisión".

Tras ser rechazado por el Inter, Khalaili encontró su camino hacia la liga inglesa, convirtiéndose en el quinto fichaje del Crystal Palace durante el mercado de fichajes de verano.

Khalaili comenzó su carrera en las filas del Maccabi Haifa, el club de su ciudad, antes de fichar por el Union Saint-Gilloise en 2024.

Khalaili se desenvuelve bien en la posición de extremo, especialmente por la banda derecha, y también puede ocupar el puesto de lateral.

A nivel internacional, Khalaili disputó 16 partidos con la selección del ente sionista.

Khalaili: la Premier League es un nuevo reto

El jugador expresó su alegría por el traspaso al Crystal Palace, subrayando que vivir la experiencia de la liga inglesa representa un nuevo reto en su carrera.

Khalaili afirmó: "Seguí la Premier League durante mucho tiempo, y esta es una experiencia nueva y un nuevo reto para mí".

Y añadió: "Y quiero al Crystal Palace porque lo seguí durante mucho tiempo. Merecieron ganar tres títulos, y quiero lograr más con ellos".

Khalaili se convirtió en el quinto fichaje del Crystal Palace este verano, tras la contratación de Óscar Mingueza y Takehiro Tomiyasu como agentes libres, la llegada de Dwight McNeil dentro de la operación de Brennan Johnson, además del regreso de Ivan Jesan cedido durante una temporada por el Aston Villa.