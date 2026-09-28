La selección de Arabia Saudí recibió un nuevo golpe antes de su esperado enfrentamiento ante Irak en la Copa del Golfo "Golfo 27", después de que el cuerpo médico revelara nuevos avances sobre el estado de Hassan Tambakti, defensa del combinado saudí, durante los preparativos del equipo para el próximo partido.

El cuerpo médico de la selección de Arabia Saudí anunció, a través de la cuenta oficial del equipo en la plataforma "X", que Hassan Tambakti se limitó a realizar ejercicios específicos junto al cuerpo médico, tras sentir molestias en el músculo de la pierna, por lo que el jugador se somete a un programa de rehabilitación individual, al margen de los entrenamientos colectivos.

La lesión de Tambakti llega en un momento sumamente delicado, sobre todo porque la selección de Arabia Saudí se prepara para enfrentarse a Irak en uno de los partidos más destacados del torneo, en medio de la necesidad del cuerpo técnico de contar con estabilidad en la línea defensiva, tras el nivel que ha mostrado el equipo en sus partidos anteriores en el "Golfo 27".

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Según los últimos informes, Tambakti no podrá participar ante Irak, a la espera de que su situación se resuelva de forma definitiva en función de su respuesta al programa de tratamiento y rehabilitación durante las próximas horas, lo que sitúa al cuerpo técnico ante la opción de buscar un sustituto para suplir su posible ausencia.

La ausencia de Tambakti representa un nuevo golpe para el combinado saudí, especialmente tras la lesión de Hassan Kadesh y su salida de la concentración.

Estos acontecimientos llegan después del difícil periodo que ha vivido la selección de Arabia Saudí en los últimos meses, tras quedar fuera de las opciones de clasificación al Mundial 2026, antes de que el combinado saudí iniciara una nueva etapa con la Copa del Golfo, en busca de recuperar la confianza y lograr resultados positivos en la competición.