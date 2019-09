Militao, un mes de competición oficial y cero minutos con Zidane

Ramos y Varane lo han jugado todo y el brasileño, que costó 50 millones, aún no ha debutado oficialmente

todavía no ha debutado y tiene ganas de hacerlo. El defensa brasileño, Éder Militao, el primer fichaje del en la ventana de fichajes de verano para la temporada 2019-20, todavía no ha podido cumplir su sueño de debutar en partido oficial con la camiseta blanca. De hecho es el único jugador de campo, junto a Nacho y Mariano, que no ha tenido minutos en . El brasileño, procedente del luso, costó 50 millones de euros en el pasado mes de marzo y está ansioso por tener minutos de juego con Zidane. Normal.

El técnico madridista, Zinedine Zidane sí le dio la oportunidad a Miliato en la pretemporada. Jugó ante el RB Salzburgo y la pero, llegado el momento de la competición, ha visto cómo Sergio Ramos y Raphael Varane han jugado todos los partidos. Es decir, que a Militao le toca apretar los dientes, entrenar mejor y pelear por conseguir un hueco para poder formar pareja con alguno de los dos centrales titularísimos para Zizou, Ramos o Varane.

Otros jugadores que tampoco han "debutado" esta temporada con el Madrid son Hazard, Rodrygo o Brahim - y por supuesto, Asensio-, pero todos ellos tienen un motivo claro: se han lesionado antes del comienzo de la competición. Por el momento, Militao sigue trabajando para intentar hacerse un hueco en las alineaciones de Zidane.