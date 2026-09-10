Ousmane Dembélé respondió, en la práctica, a las críticas que ha recibido esta temporada, durante el partido de su equipo ante el Slovan Bratislava, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa.

Ousmane marcó un doblete y dio dos asistencias durante la contundente victoria por 6-1, para silenciar a los críticos y recibir grandes elogios, pese a que fue sustituido tras 64 minutos de juego.

Tras ser sustituido en la primera mitad ante el Rennes, su ausencia frente al Lille y su participación de apenas veinte minutos ante el Mónaco, Ousmane Dembélé venía padeciendo un inicio de temporada bastante irregular hasta la noche del miércoles.

Pero disipó cualquier duda inicial con una gran actuación ante el Slovan Bratislava, y aunque el equipo rival no era de los mejores del torneo, Dembélé mostró la determinación necesaria a través de sus desmarques, su cambio de posiciones, sus dos goles, algunas ocasiones que desperdició y las dos asistencias que dio a Ferran Torres.

En una entrevista con el canal "Canal+" tras el partido, Ousmane lanzó un mensaje a su entrenador Luis Enrique diciendo: "Por supuesto. Después de un inicio algo difícil en el que no jugué mucho... solo jugué 20 o 45 minutos, no era fácil regresar. Hoy estoy contento, tengo energía suficiente para jugar 60 minutos. Teníamos que ganar porque empezamos la temporada de mala manera, y necesitábamos un arranque fuerte en la Liga de Campeones de Europa".

Y continuó: "Estamos contentos, y yo también estoy contento con mi actuación. También tenemos que subir en la clasificación de la liga, tenemos que seguir el camino".

Y al ser preguntado por su estado anímico actual, en medio de la espera por la renovación de su contrato, añadió: "Bueno, cuando estoy sobre el terreno de juego, no pienso en eso (la renovación de mi contrato). Necesitaba recuperar mi forma física después del Mundial y unas vacaciones cortas. Me siento cada vez mejor. Espero tener más minutos de juego para recuperar mi ritmo. Y también con la selección nacional".

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Y agregó: "Marcar, dar asistencias y ganar, todo lo que me gusta del fútbol. Tuvimos un mal comienzo, ante el Lens y también en la liga, sufrimos. Fue una gran velada, tenemos que seguir por este camino y ser más ambiciosos".

Y añadió Dembélé: "Hemos ganado la Liga de Campeones de Europa dos veces, y cada equipo quiere derrotarnos. Los jugadores nuevos también necesitan aprender rápido. Queremos ganar muchos partidos y títulos".