El diario "The Athletic" ha destapado una nueva sorpresa sobre las sanciones que se esperan contra el Manchester City, después de haber revelado anteriormente la condena del club en la mayoría de los cargos que le imputa la Premier League. Ahora, vuelve a poner el foco sobre el destino de los títulos que el equipo conquistó durante los años que abarca el caso.

El diario aclaró, en un reportaje del periodista Oliver Kay, que los aficionados y jugadores del Stoke City, el Sunderland y el Watford han empezado a preguntarse si sus clubes podrían recibir títulos con carácter retroactivo, después de que el Stoke perdiera ante el Manchester City en la final de la FA Cup de 2011, el Sunderland en la final de la Copa de la Liga inglesa de 2014 y el Watford en la final de la FA Cup de 2019.

Sin embargo, el reportaje trajo consigo una clara sorpresa, tras confirmar Kay que "muy pocas personas dentro de los círculos de la Premier League prevén la retirada de los títulos y su redistribución".

Añadió que la percepción predominante desde el inicio del caso era que las sanciones, en caso de confirmarse la culpabilidad del Manchester City, estarían orientadas más hacia el futuro que hacia el pasado, lo que significa que la retirada de los títulos que el equipo cosechó durante los últimos años y su reasignación a otros clubes no parece ser el escenario previsto actualmente.

Estos datos llegan tan solo unos días después de que "The Athletic" revelara el resultado del caso, siendo el diario el primer medio en publicar que la comisión independiente halló al Manchester City culpable de un gran número de infracciones de las que fue acusado por parte de la Premier League.

Pese a ello, Oliver Kay insistió en que las sanciones que se esperan contra el Manchester City deben ser importantes, preguntándose por la utilidad de un proceso que se ha prolongado durante largos años si termina con una sanción que no está a la altura de la magnitud del caso.

El reportaje señaló que el caso ya ha suscitado enormes preguntas sobre la integridad de la Premier League durante los últimos años, especialmente después de que la comisión concluyera con la condena del Manchester City en más de 100 infracciones.

Kay considera que la Premier League se ha situado en un enfrentamiento directo con uno de los mayores clubes de la competición, tras librar esta larga batalla legal, lo que hace que la sanción final que se espera sea de gran relevancia para la imagen de la competición y su credibilidad.

Pese al estado de expectación entre los aficionados de los clubes que perdieron ante el Manchester City en las finales, lo que ha revelado el reportaje de "The Athletic" indica que reescribir la historia de la competición no es el camino más probable.

Así, el caso podría terminar con fuertes sanciones para el Manchester City sin conducir necesariamente a la retirada de los títulos que el equipo logró en temporadas pasadas, quedando la forma final de la sanción y las consecuencias que de ella se deriven vinculadas a la decisión que se emitirá en la próxima etapa.











