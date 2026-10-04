"Todos estamos de acuerdo sobre dónde debe jugar Flo Wirtz, dónde se siente más cómodo. Lo ha demostrado en el Leverkusen, también en el Liverpool, donde cada vez va a mejor. Y ahora también en la selección nacional", dijo el ex capitán del Bayern de Múnich en Doppelpass, en Sport1.

En la victoria por 2-0 contra Serbia, Wirtz actuó en la posición de mediapunta en el equipo del seleccionador Jürgen Klopp y dio impulsos decisivos al ataque alemán. Con un gol y una asistencia coronó su gran actuación y fue elegido jugador del partido. Puede "decidir partidos, eso también lo ha demostrado en la Bundesliga. Pero si colocas a jugadores en una posición en la que no se sienten cómodos, entonces no funciona", explicó Effenberg.

Effenberg plantea la pregunta sobre Wirtz: ¿qué pasa con Musiala cuando regrese?

Con Julian Nagelsmann, Wirtz había sido utilizado en el Mundial de Norteamérica, entre otras posiciones, como extremo izquierdo, para que Jamal Musiala pudiera jugar en el centro del campo ofensivo. Contra Serbia, sin embargo, la estrella del Bayern tuvo que ausentarse por lesión. Para Effenberg, precisamente de ahí podría surgir una cuestión interesante de cara al futuro: "¿Qué pasa con él cuando vuelva? Ese es un debate mucho más apasionante que el de Kimmich". El debate sobre la posición de Kimmich lleva ocupando a la selección alemana desde hace años. Mientras que la estrella del Bayern actuó con Nagelsmann sobre todo como lateral derecho, Klopp lo devolvió al centro del campo.

También el experto de Sport1 y exentrenador de la Bundesliga Peter Neururer destacó la importancia central de la posición y tuvo palabras de elogio para Wirtz: "Por fin Florian Wirtz puede jugar en la posición en la que es fuerte, en la que se ha hecho futbolista, en la que por momentos ha rendido a nivel de clase mundial. Como extremo izquierdo está aislado y depende de otras personas".

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Timothy Chandler, jugador del Eintracht, valora la situación de forma similar. "Es un futbolista diferencial para cualquier equipo en el que juegue. Es un espíritu libre. Tiene que jugar en la posición de diez, donde puede moverse con libertad. Ahí es simplemente donde debe estar", dijo Chandler.

En su club, el Liverpool, Wirtz también ocupa por lo general la posición de mediapunta, pero hasta ahora solo ha podido cumplir las altas expectativas de forma limitada desde su traspaso el año pasado por 125 millones de euros. En 55 partidos oficiales con los Reds, el jugador de 23 años suma siete goles y once asistencias, sencillamente demasiado poco para muchos expertos y aficionados. También en la temporada actual, Wirtz sigue esperando su primer gol con el Liverpool.