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¡Después de cinco meses de baja! Una de las grandes esperanzas del Bayern de Múnich celebra su regreso

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W. Mike

El gran talento Wisdom Mike celebró su regreso con el filial del Bayern de Múnich tras una larga pausa por lesión. ¿Será cedido ahora?

Alrededor de cinco meses después de su lesión de cadera, el extremo izquierdo de 17 años entró al campo el sábado en la segunda parte del partido de Regionalliga del filial del Bayern de Múnich contra el 1. FC Schweinfurt 05, descendido de la Tercera Liga. Sin embargo, Mike ya no dejó acciones decisivas y el encuentro terminó 1-1. Para el equipo del nuevo entrenador jefe, Dante, fue el primer punto de la temporada tras dos derrotas en el arranque.

Mike sufrió en marzo una grave lesión muscular en la cadera izquierda durante un entrenamiento y desde entonces estuvo de baja. Desde mediados de julio vuelve a ejercitarse con normalidad junto al equipo y recientemente también participó en la concentración de los profesionales en Tegernsee. Sin embargo, Mike no viajó a la gira por Asia. En su lugar, se entrenó con el filial de Dante para impulsar su regreso sin cargas innecesarias.

FC Bayern: Maycon Cardozo dio un paso al frente

Mike está considerado como uno de los mayores talentos del Bayern. El verano pasado dio el salto al primer equipo junto a Lennart Karl, pero, a diferencia de Karl, que es alrededor de medio año mayor, necesitó algo más de tiempo. Mike debutó en un partido de la Bundesliga contra el Werder Bremen el pasado septiembre, después llegaron otras cuatro apariciones... y luego, en marzo, el revés.

Tras su regreso, es posible que Mike todavía salga cedido este mismo verano. Recientemente, Sky informó de muchos interesados, tanto de Alemania como del extranjero. 

En su ausencia, el también extremo de 17 años Maycon Cardozo se abrió paso en el foco por la banda izquierda. El técnico Vincent Kompany estaría tan encantado con la evolución del brasileño durante la pretemporada que, al contrario de lo previsto inicialmente, finalmente no sería cedido. En su lugar, Cardozo apunta a tener más oportunidades con el primer equipo.

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