El Al-Nassr saudí aún no se ha recuperado de las consecuencias de la marcha del croata Marcelo Brozovic, cuando surgen nuevas informaciones que vinculan a uno de sus jugadores más destacados con un traspaso a Europa, en un momento delicado previo al arranque de la nueva temporada.

Y mientras la afición sigue esperando el refuerzo del centro del campo tras la pérdida de Brozovic, ha surgido el nombre del brasileño Angelo Gabriel en el mercado de fichajes, en medio del temor a que el equipo pierda otro elemento que ha demostrado su valía durante los últimos meses.

Según el diario "Asharq Al-Awsat", el brasileño Angelo Gabriel no está en el mercado para salir durante el actual periodo de fichajes de verano, pese al interés que ha mostrado el club turco Besiktas en su contratación, y ello debido a la necesidad que tiene el Al-Nassr de sus servicios, además de que continúan las restricciones impuestas al club a raíz del control financiero y de que hasta ahora no ha obtenido la autorización para cerrar nuevos fichajes.

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El diario añadió que la directiva del Al-Nassr sigue trabajando para cerrar el expediente del veto y levantar las restricciones impuestas a la inscripción de jugadores, como paso previo a obtener la luz verde para completar varios fichajes, el más destacado la contratación del centrocampista portugués Samu Costa, además de completar los trámites de renovación del contrato de Abdulrahman Ghareeb, y ello antes del final de la concentración de preparación y del regreso del equipo a Riad.

Parece que el empeño del Al-Nassr en retener a Angelo no está ligado únicamente a la dificultad de reemplazarlo en la actualidad, sino también a lo que ha ofrecido el jugador recientemente, pues se ha convertido en uno de los descubrimientos más destacados del entrenador portugués Jorge Jesus, que lo ha reubicado en una nueva posición dentro del centro del campo, mostrándose de una manera completamente diferente.

Y después de haber estado condenado al banquillo por su uso en la posición de extremo, logró ofrecer unos niveles llamativos que lo convirtieron en uno de los elementos más importantes del equipo, lo que explica el rechazo del club a la idea de prescindir de él en la actualidad.