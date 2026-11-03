El Barcelona puso fin a una racha negativa de 18 partidos consecutivos sin dejar su portería a cero en la Liga de Campeones de Europa, tras imponerse por un contundente 3-0 al Aston Villa, este martes por la noche, en la cuarta jornada de la fase de liga.

Según las estadísticas de "Mister Chip", el conjunto catalán venció con la portería a cero por primera vez desde su triunfo por 4-0 ante el Borussia Dortmund el 9 de abril de 2025, es decir, hace 575 días.

El Barcelona puso fin a la racha más larga de este tipo para un club español en la historia de las participaciones europeas.

La cosa no quedó ahí, ya que el Barcelona reforzó su registro excepcional ante los clubes ingleses en su estadio, tras elevar a 46 el número de enfrentamientos frente a ellos, en los que solo ha sufrido dos derrotas.

Lo llamativo es que ambas derrotas llegaron frente al Liverpool, con lo que el conjunto catalán confirma la dificultad de la tarea de los clubes ingleses cuando lo visitan en las competiciones europeas.

Según las estadísticas de la red "Squawka", el Barcelona no ha caído ante los clubes ingleses en su estadio en los últimos 16 partidos, con 11 victorias y 5 empates.