Zinedine Zidane regresó al lugar que fue testigo de uno de sus comienzos más destacados con la camiseta de la selección francesa, pero esta vez no la vestía dentro del campo, sino que apareció desde una posición completamente distinta, tras dirigir a Francia en una noche cargada de recuerdos y simbolismo para la leyenda francesa.

La selección francesa se enfrentó a su homóloga italiana la noche de este viernes en el Stade de France, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido que tuvo una importancia especial para Zidane, al ser el primero que disputa sobre el césped del estadio nacional francés desde que asumió la tarea de dirigir a la selección de su país.

Zidane recibió un gran recibimiento por parte de la afición francesa antes del inicio del encuentro, después de que un ambiente de entusiasmo se apoderara de todo el Stade de France en el momento en que el locutor del estadio anunció el nombre del seleccionador, haciendo que se elevaran los cánticos y los aplausos desde distintos rincones de las gradas, en una escena que reflejó el estatus de 'Zizou' entre la afición francesa.

La afición no se limitó a los aplausos, ya que apareció una gran pancarta conmemorativa en homenaje a Zidane, que llevaba el mensaje 'Zizou, bienvenido a casa', una pancarta artística creada por el grupo francés 'Irresistibles', que dio al regreso de la leyenda del fútbol francés al Stade de France un carácter festivo especial.

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El encuentro también encierra un recuerdo inolvidable en la trayectoria de Zidane, ya que coincide con el 28.º aniversario de su primer gol internacional con la camiseta de la selección francesa en ese mismo estadio, en uno de los momentos que inauguraron su histórica carrera con Francia y abrieron el camino hacia años repletos de logros.

Y mientras Zidane vivió una noche diferente en el Stade de France desde el banquillo del seleccionador, la afición trajo de nuevo al primer plano los recuerdos del jugador que forjó una historia excepcional con la selección, convirtiendo su gran recibimiento en un mensaje claro sobre la continuidad de su estatus en la memoria de los franceses, 28 años después del momento en que marcó su primer gol internacional sobre el césped de ese mismo estadio.