¡Después de 20 años! La superestrella del Real Kylian Mbappe al parecer protagoniza un sorprendente cambio

Según un informe del insider de la Ligue 1 francesa Thibaud Vezirian, Mbappé, equipado hasta ahora por Nike, se unirá próximamente a una "marca inesperada", aunque el nombre de la empresa no aparece en el informe. En cualquier caso, no estaría prevista una colaboración con otro gigante del material deportivo como Adidas, Puma o Under Armour. Se dice que todos ellos habían estado previamente interesados en colaborar con el delantero francés de 27 años.

"La estrella del fútbol contribuirá a que la marca pueda celebrar una entrada triunfal en el mundo del fútbol con botas de alta calidad", afirma Vezirian. "Kylian Mbappé se beneficiará sin duda de su marca y de una participación en la empresa". Al parecer, la firma del contrato es inminente.

Recientemente, L'Equipe, RMC y Le Parisien también informaron sobre el final de la colaboración con Nike. Mbappé trabaja con Nike desde los ocho años, es decir, desde hace unos 20 años. Últimamente, el patrocinio le habría reportado alrededor de 14 millones de euros al año. El contrato supuestamente expiró a finales de junio, pero debido a su participación en el Mundial con la selección francesa se prorrogó hasta finales de julio.

El Real Madrid arranca la nueva temporada el 22 de agosto

Mbappé había recibido de Nike hace muy poco unas Signature Boots propias, cuyo diseño pretende simbolizar su vínculo con las calles de su ciudad natal, París.

Su club, el Real Madrid, por cierto, viste Adidas desde hace muchos años. El contrato de Mbappé con el conjunto blanco sigue vigente hasta 2029. Tras una temporada decepcionante sin ningún gran título, Mbappé quiere volver a la carga en la próxima campaña. El Madrid reforzó su plantilla con algunos fichajes de primer nivel como Yan Diomande, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries e Ibrahima Konate. El primer partido de Liga será el 22 de agosto contra el Espanyol de Barcelona y, muy probablemente, Mbappé ya jugará entonces con sus nuevas botas.