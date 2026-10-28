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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Después de 18 días: una estrella del Al-Hilal se lleva un premio excepcional del Clásico

C. Summerville
Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
1ª División
Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Países Bajos
Arabia Saudita

Un premio tardío para un jugador del "Al Zaeem"

La estrella del Al-Hilal se llevó un premio excepcional del partido del clásico ante su rival tradicional, el Al-Ittihad, 18 días después de su conclusión.

El Al-Hilal había vencido al Al-Ittihad por 3-2, en el partido que los enfrentó el pasado 10 de octubre, en el estadio Kingdom Arena, en la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

Y 18 días después del final del partido, la liga Roshn anunció este miércoles la victoria del neerlandés Crysencio Summerville, extremo del Al-Hilal, del premio al mejor gol de la octava jornada, por su tanto ante el Al-Ittihad.

Summerville marcó el tercer gol del Al-Hilal en el minuto 64 del partido, tras un regate a dos jugadores del Al-Ittihad, antes de un disparo destacado desde dentro del área.

Y pese a que el partido se disputó hace 18 días, el anuncio de los premios de la jornada se retrasó hasta hoy, a la espera de la disputa del partido aplazado que enfrentó a los equipos del Abha y el Al-Faisaly, ayer martes.

Cabe recordar que el Al-Hilal lidera actualmente la tabla de clasificación de la liga saudí con 27 puntos, con una ventaja de dos puntos sobre el Al-Nassr y el Al-Qadsiah, segundo y tercer clasificados respectivamente, con el equipo oriental disputando un partido adicional.

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