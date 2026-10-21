Nico Paz, estrella del Como italiano, hizo historia en la Liga de Campeones de Europa al convertirse en el jugador argentino más joven en participar en 3 goles durante un solo partido del torneo desde su compatriota Lionel Messi en abril de 2009, tras su brillante actuación en la victoria del Como sobre su invitado, el Manchester United, por (4-1), la noche de este miércoles, en la tercera jornada de la competición.

Paz marcó dos goles y asistió en otro durante el encuentro, en el que abrió el marcador de forma temprana en el minuto 2, antes de dar la asistencia del segundo gol a su compañero Anastasios Douvikas, en el minuto 49, para luego volver a anotar el tercer tanto de su equipo en el minuto 57.

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Según la red de estadísticas "Opta", Paz logró esta hazaña con 22 años y 43 días, convirtiéndose en el jugador argentino más joven en participar en tres goles en un solo partido de la Liga de Campeones de Europa desde Messi, que tenía 21 años cuando logró la misma hazaña ante el Bayern Múnich, durante la victoria por (4-0) en abril de 2009.

Paz, de 22 años, es uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol argentino, y ha llamado la atención por su rendimiento con el Como italiano, gracias a sus cualidades técnicas y a su capacidad para generar ocasiones y marcar desde fuera del área.

Las expectativas han aumentado últimamente en torno a su papel futuro con la selección de Argentina, ya que se le considera uno de los nombres destacados de la próxima etapa, tras la retirada de la leyenda Lionel Messi a nivel internacional, pues Paz es uno de los principales candidatos a heredar el dorsal "10" que poseía "la Pulga".

Paz, exjugador del Real Madrid, ya le había dado una asistencia a Messi, durante la victoria de Argentina sobre Bolivia por (6-0) en octubre de 2024, al inicio de su trayectoria internacional. Además, la estrella del Inter Miami elogió su talento y su capacidad para entender el juego.



