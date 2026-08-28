Después de 15 años: Al Hilal repite una cifra histórica e iguala a Al Nassr

El Al-Hilal escribió un nuevo capítulo en su historia en la Roshn Saudi League, tras ofrecer una primera mitad excepcional ante el Al-Khaleej y lograr marcar 5 goles en los primeros 45 minutos, en un partido de la cuarta jornada que presenció una gran superioridad ofensiva por parte del "Líder".

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El Al-Hilal impuso su dominio total sobre el desarrollo de la primera mitad, aprovechando la gran eficacia ofensiva que convirtió las ocasiones en goles consecutivos, para terminar la primera parte del partido con ventaja de 5-1, en un inicio ofensivo arrollador que dejó el encuentro abierto a todas las posibilidades.

Según la red de estadísticas de fútbol "Opta", el Al-Hilal marcó 5 goles durante la primera mitad por segunda vez únicamente en su historia en la liga profesional, después de haber logrado lo mismo ante el Al-Qadisiyah en octubre de 2011.

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La primera vez que el Al-Hilal logró marcar cinco goles en un solo tiempo se remonta a más de 15 años atrás, antes de que el "Líder" repitiera la hazaña de nuevo ante el Al-Khaleej, confirmando su capacidad para ofrecer mitades ofensivas excepcionales en la competición.

Con esta cifra, el Al-Hilal igualó al Al-Nassr como el equipo que más veces ha marcado 5 goles o más durante la primera mitad en dos partidos distintos en la historia de la liga profesional, sumando el "Líder" un nuevo logro colectivo a su lista histórica en la competición.

El inicio ante el Al-Khaleej refleja la gran fuerza ofensiva que muestra el Al-Hilal en el arranque de la temporada, especialmente porque marcar cinco goles en un solo tiempo no ocurre con frecuencia en la Roshn Saudi League, confirmando el equipo desde el principio su capacidad para transformar su dominio en una amplia superioridad numérica.