¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Después de 15 años: Al Hilal repite una cifra histórica e iguala a Al Nassr

Al Khaleej vs Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudita

El Zaeem escribe la historia

El Al-Hilal escribió un nuevo capítulo en su historia en la Roshn Saudi League, tras ofrecer una primera mitad excepcional ante el Al-Khaleej y lograr marcar 5 goles en los primeros 45 minutos, en un partido de la cuarta jornada que presenció una gran superioridad ofensiva por parte del "Líder".

Lee también: La Federación Saudí, la caída de la campaña francesa y bienvenido un nuevo estilo que no conoce la piedad

El Al-Hilal impuso su dominio total sobre el desarrollo de la primera mitad, aprovechando la gran eficacia ofensiva que convirtió las ocasiones en goles consecutivos, para terminar la primera parte del partido con ventaja de 5-1, en un inicio ofensivo arrollador que dejó el encuentro abierto a todas las posibilidades.

Según la red de estadísticas de fútbol "Opta", el Al-Hilal marcó 5 goles durante la primera mitad por segunda vez únicamente en su historia en la liga profesional, después de haber logrado lo mismo ante el Al-Qadisiyah en octubre de 2011.

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
1ª División
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK

La primera vez que el Al-Hilal logró marcar cinco goles en un solo tiempo se remonta a más de 15 años atrás, antes de que el "Líder" repitiera la hazaña de nuevo ante el Al-Khaleej, confirmando su capacidad para ofrecer mitades ofensivas excepcionales en la competición.

Con esta cifra, el Al-Hilal igualó al Al-Nassr como el equipo que más veces ha marcado 5 goles o más durante la primera mitad en dos partidos distintos en la historia de la liga profesional, sumando el "Líder" un nuevo logro colectivo a su lista histórica en la competición.

El inicio ante el Al-Khaleej refleja la gran fuerza ofensiva que muestra el Al-Hilal en el arranque de la temporada, especialmente porque marcar cinco goles en un solo tiempo no ocurre con frecuencia en la Roshn Saudi League, confirmando el equipo desde el principio su capacidad para transformar su dominio en una amplia superioridad numérica.

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google