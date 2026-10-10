Los extranjeros del Al-Hilal escribieron una nueva página de la historia en el Clásico ante su eterno rival, el Al-Ittihad, en la Roshn Saudi League, casi 13 años completos después.

El Al-Hilal venció a su rival Al-Ittihad por 3-2, en el partido que enfrentó a ambos este sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn League.

Los goles del Al-Hilal los anotaron el extremo brasileño Gabriel Martinelli en el minuto 11, el delantero inglés Ollie Watkins en el minuto 30 y el extremo neerlandés Crysencio Summerville en el minuto 64.

Según la red de estadísticas Opta, es la primera vez que tres jugadores extranjeros distintos marcan para el Al-Hilal en un Clásico contra el Al-Ittihad en la Roshn Saudi League desde hace casi 13 años completos.

La primera y última vez que ocurrió algo así fue en septiembre de 2013, cuando el Al-Hilal venció al Al-Ittihad por 5-2, en el marco de la competición de la liga saudí de la temporada 2013-2014.

En aquella ocasión, el francés Adel Hermach y el surcoreano Cho Sung-hwan marcaron un gol cada uno para el Al-Hilal, mientras que el brasileño Thiago Neves anotó dos tantos.

Cabe recordar que la victoria elevó el casillero del Al-Hilal a 21 puntos, con los que ocupa el liderato de la clasificación de la liga saudí, con una ventaja de dos puntos sobre el Al-Qadsiah y el Al-Nassr, mientras que el Al-Ittihad se quedó estancado en 17 puntos, en el cuarto puesto.