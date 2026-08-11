El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, ha entrado en una nueva etapa de su vida personal tras casarse con Georgina Rodríguez en una ceremonia civil privada celebrada en la localidad portuguesa de Cascais, con la presencia de sus hijos.

Ronaldo anunció este martes su matrimonio con Georgina, tras casi una década de relación sentimental entre ambos, mediante una fotografía publicada en su cuenta de Instagram en la que aparecían los anillos de boda, y se limitó a comentarla con la frase: "C❤️G".

El representante del capitán de la selección de Portugal confirmó la celebración de la ceremonia de boda, y explicó, en declaraciones destacadas por el diario británico "Daily Mail", que Ronaldo y Georgina se han convertido oficialmente en marido y mujer, en una celebración "privada e íntima" a la que solo asistieron miembros de la familia, con sus hijos a la cabeza.

Ronaldo se ausentó de la incorporación a la concentración de su equipo, el Al Nassr, durante el periodo de preparación para la nueva temporada, debido a los preparativos de la boda.

Se espera que el Bicho se pierda el arranque del conjunto en la Roshn Saudi League profesional ante el Al Fateh, así como el partido ante el Al Diriyah en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

El final de años de espera

El matrimonio llegó cerca de un año después de que la pareja anunciara su compromiso, y tras largos años durante los cuales su relación despertó la curiosidad de los aficionados sobre cuándo pasaría a la etapa del matrimonio.

Ronaldo había revelado con anterioridad que no había dado el paso del matrimonio por no sentir lo que describió como "el momento adecuado", antes de pedirle finalmente matrimonio a Georgina el pasado agosto, ofreciéndole un lujoso anillo de diamantes.

La estrella portuguesa habló posteriormente de los detalles de la pedida de mano, aclarando que no fue algo planeado de la forma tradicional, después de que sus dos hijas jugaran un papel en impulsarle a tomar la decisión aquella noche.

Ronaldo contó que una de sus amigas le entregó el anillo para dárselo a Georgina, y que, en el momento en que se disponía a hacerlo, entraron sus dos hijas y le dijeron: "Tú le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir matrimonio".

Añadió que aquel fue para él "el momento adecuado", asegurando que sabía que se casaría con Georgina algún día, pero que no tenía previsto hacerlo precisamente aquella noche.

De la tienda de "Gucci" a esposa de Ronaldo

La historia de Ronaldo y Georgina se remonta al año 2016, cuando esta última trabajaba en una de las tiendas de "Gucci" en la capital española, Madrid, antes de que el azar los uniera.

Georgina habló con anterioridad de aquel primer encuentro, señalando que sintió "mariposas en el estómago" cuando Ronaldo entró en la tienda acompañado de su hijo mayor y de sus amigos.

La relación pronto se transformó en una historia de amor, antes de que la pareja apareciera en público junta por primera vez en la gala de los premios "The Best" que otorga la Federación Internacional de Fútbol, a principios de 2017.

Y en marzo de ese mismo año, Ronaldo hizo oficial su relación a través de su cuenta de Instagram, tras publicar una fotografía junto a Georgina.

Una familia que creció entre la fama y los focos

Los años siguientes fueron testigos de la formación de la familia que se convirtió en el eje de la vida de Ronaldo y Georgina.

La pareja tuvo a su hija Alana Martina en noviembre de 2017, mientras que Ronaldo y Georgina se convirtieron en padres de gemelos, Eva y Mateo, mediante un vientre de alquiler ese mismo año.

En 2022, la pareja vivió sus momentos más difíciles, después de que su hijo falleciera durante el parto, mientras que su hermana gemela Bella Esmeralda sobrevivió.

Ronaldo había hablado de aquella dolorosa experiencia, asegurando que la adversidad reforzó la relación entre él y Georgina, y que la familia se ayudó mutuamente a superar aquel difícil periodo.

"Ella es la mujer de mi vida"

A lo largo de los últimos años, Ronaldo no ocultó su gran vínculo con Georgina, asegurando en más de una ocasión que es la compañera de su vida y la madre de sus hijos.

Antes de la boda, la estrella portuguesa había hablado del motivo del retraso del paso, aclarando que estaba esperando lo que describió como el "clic" o la sensación interior que le dijera que había llegado el momento.