Las declaraciones del capitán de la selección holandesa, Virgil van Dijk, Desató la polémica al ignorar a Marruecos entre las favoritas del Mundial 2026 y elogiar solo a Argentina y Brasil, justo cuando Holanda podría cruzarse con los “Leones del Atlas” o la “Seleção” en dieciseisavos.

Tras vencer 5-1 a Suecia, el defensa del Liverpool declaró a la prensa: «La forma en que Argentina ha comenzado el Mundial demuestra su gran deseo de revalidar el título. Brasil también es un equipo muy fuerte, con mucho potencial», sin mencionar a la selección marroquí, que compite con Brasil por el liderato de su grupo.

Van Dijk añadió: «No hay partidos fáciles. Mi foco está en mi equipo: debemos seguir mejorando». Sus palabras se interpretaron como un claro desdén hacia la selección marroquí a pesar de su destacada actuación en el torneo.

Por su parte, el seleccionador holandés Ronald Koeman se mostró neutral al negarse a elegir entre Brasil y Marruecos como posible rival en octavos y declaró tras la victoria 5-1 sobre Suecia: «No prefiero a ninguno de los dos. Ambas selecciones son muy fuertes y empataron en su primer partido».

Koeman explicó: «Marruecos jugó muy bien en la primera parte y Brasil en la segunda. No veo que uno sea más fuerte que el otro», en unas declaraciones que contrastaron con la postura del capitán de su equipo, quien ignoró por completo a la selección marroquí.

Países Bajos lideraba su grupo tras empatar 2-2 con Japón y vencer 5-1 a Suecia, y cerraba la fase de grupos ante Túnez, ya eliminada, a la espera de conocer su rival en octavos.