Compartir Sigue a GOAL en Google

La leyenda del Real Madrid Raul Gonzalez ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Real Oviedo, club de Segunda División. El emblemático exdelantero expresó su enorme orgullo e ilusión por asumir el cargo y se marcó un objetivo claro: lograr el ascenso a LaLiga.

Anuncios

Raul inicia una nueva etapa como entrenador del Real Oviedo

Raul Gonzalez, icono del Real Madrid, ha comenzado oficialmente su etapa como entrenador del Real Oviedo, club de Segunda División. Dirigió su primer entrenamiento en El Requexón antes de su presentación oficial en el estadio Carlos Tartiere. Acompañado por el director deportivo David Fernández, el legendario exdelantero habló con entusiasmo de este nuevo desafío.

Raul sustituye al destituido Julian Calero y se incorpora a un proyecto respaldado por una propiedad ambiciosa y una afición apasionada.

El nuevo técnico dejó claro desde el primer día su objetivo principal: devolver al Oviedo a la élite del fútbol español.

Con el ascenso a La Liga como objetivo

Durante su presentación oficial ante los medios, Raul subrayó que un club de la entidad y la tradición del Oviedo debe aspirar siempre al máximo nivel.

Anuncios Anuncios

«El objetivo, estando en el Real Oviedo, no puede ser otro que estar en Primera División», afirmó Raul con rotundidad.

Related Topics

Sobre los motivos que le llevaron a aceptar el puesto tras recibir otras ofertas, añadió: «Tuve contactos con otros clubes, pero me convenció esta propiedad, que es seria, lleva tiempo ayudando a la ciudad, tiene un complejo deportivo en desarrollo y es clave para seguir creciendo. He encontrado gente en la dirección deportiva y en la dirección general, he hablado con Cazorla, con César, y siento que es un lugar donde puedo hacer lo que quiero».

Una identidad ofensiva apoyada en su experiencia como líder

Raul expuso su visión táctica para el equipo y destacó que pretende construir un conjunto dinámico y agresivo que conecte estrechamente con la afición del Carlos Tartiere.

Anuncios

«Queremos crear una identidad con el equipo, un equipo con el que se identifique la afición, un equipo con una identidad fuerte, que busque el gol», explicó Raul. «Me gusta un equipo vertical, agresivo, que busque el gol y que sepa defender… Intentaremos estar bien colocados y lucharemos por nuestro objetivo».

Al reflexionar sobre cómo influirán en su forma de entrenar su ilustre carrera como jugador y su experiencia como líder, señaló: «Tuvimos la suerte de estar en el Real Madrid, de ser capitán, de ayudar a muchos compañeros. Hay similitudes, algunos matices, y esa experiencia nos ayuda a entender a los futbolistas».

Anuncios

Primeras pruebas y ninguna mirada al Bernabéu

Con apenas unas sesiones de entrenamiento para preparar el partido, Raul debutará como entrenador este sábado en casa ante el Girona FC, aunque tendrá que afrontar el encuentro sin el internacional cedido Enzo Perez.

Cuando los periodistas le preguntaron si aceptar el puesto en el Oviedo era un paso hacia la posibilidad de entrenar algún día al primer equipo del Real Madrid, Raul descartó por completo esa especulación.

Anuncios

«¿Me veo en el Real Madrid en el futuro? Me veo quedándome aquí. Aquí es donde me han dado la oportunidad y la confianza. Y estoy muy contento. No puedo dejar de sonreír; soy un privilegiado por poder ir a entrenar a este equipo cada día», concluyó.