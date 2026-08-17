Fahd Al-Hariifi, exestrella del Al-Nassr saudí, lanzó un duro ataque contra la directiva del Al-Hilal, criticando lo que describió como el exceso de jugadores extranjeros en la plantilla del "Zaeem" (Líder), y considerando que mantener este número pese a la salida de varios nombres destacados refleja un estado de despilfarro económico, exigiendo la necesidad de un control financiero que garantice la equidad de la competencia entre todos los clubes de la Liga Roshn.

Las declaraciones de Al-Hariifi llegan en un momento en el que el Al-Nassr atraviesa dificultades económicas que han afectado de forma evidente a sus movimientos en el mercado de fichajes, después de que los compromisos y las deudas acumuladas de la temporada pasada redujeran la capacidad del "Al-Alami" (el Mundial) para cerrar nuevos fichajes, con la excepción de la incorporación del portugués Samu Costa durante el periodo actual.

La leyenda del Al-Nassr considera que la situación del Al-Hilal plantea numerosos interrogantes, especialmente teniendo el club un gran número de jugadores extranjeros pese a la salida de nombres destacados durante el pasado periodo, cuestionando el mecanismo de gestión del asunto financiero y los criterios de control impuestos a los clubes.

Al-Hariifi afirmó en declaraciones a través del programa "Doorina Ghair": "El Al-Hilal tiene un despilfarro económico inconcebible, y no sé dónde está el control financiero ante lo que ocurre. Vendo a Neymar a Brasil, a Marcos Leonardo a la liga holandesa y a Cancelo al Barcelona, y luego te encuentras con 17 jugadores extranjeros que quedan en el equipo. Esto se llama despilfarro económico, por supuesto".

La exestrella del Al-Nassr añadió: "Cada vez que hablamos, nos dicen que quien trajo a los jugadores fue el príncipe Al-Walid bin Talal, aunque algunos dicen que la propiedad no se ha transferido por completo, y luego dicen que hay otros ingresos", en alusión a la controversia en torno a las fuentes de financiación del club y su capacidad para hacer frente a los costes de su plantilla actual.

Al-Hariifi continuó con sus críticas, preguntándose por qué difieren los criterios financieros entre los clubes, y dijo: "¿Dónde está el control financiero que estrella al Al-Nassr contra la pared? No hay equidad en la competencia. ¿Es concebible que Al-Walid bin Talal haya pagado todos los salarios actuales? ¿Y quién paga el salario de Cancelo pese a su regreso al equipo y a no haberse resuelto su situación con el Barcelona?".

Al-Hariifi consideró que la gran cantidad de asuntos abiertos dentro del Al-Hilal refleja, desde su punto de vista, un estado de desorganización en la gestión de la plantilla, y añadió: "Hay caos y desmadre en el Al-Hilal, y no descarto la salida de Karim Benzema, y que traigan a un jugador mejor que él, y también la de Yassine Bounou", lanzando así una serie de especulaciones sobre el futuro de varias de las principales estrellas del equipo.

Las declaraciones de Al-Hariifi abren un nuevo debate sobre las diferencias entre los clubes en el mercado de fichajes, especialmente ante la crisis económica que afronta el Al-Nassr, en un momento en el que considera que algunos otros clubes disponen de mayor margen para moverse y gestionar los asuntos de jugadores y salarios, algo que estima que necesita más claridad y control para garantizar la igualdad de oportunidades en la competencia.