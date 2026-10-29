El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal saudí, fue objeto de duras críticas tras la sorprendente derrota que sufrió ante el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Hilal perdió ante el Al-Shamal por 3-1, en el partido que los enfrentó anteayer martes, en el estadio Al-Bayt de Jor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El periodista saudí Abdullah Falatah se burló de la forma en que Inzaghi gestionó el partido, considerándolo el principal responsable de aquella derrota a causa de las decisiones técnicas que tomó.

Falatah declaró, en unas declaraciones a los canales de "Thmanyah", que retransmiten la Roshn Saudi League: "Me he retractado de decir que el dinero lo es todo después de lo que he visto del Al-Hilal; a veces tienes el dinero, pero llega tu entrenador y te echa a perder ese dinero".

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Y explicó: "El dinero no lo es todo, tiene que haber un entrenador que sepa cómo gestionar ese dinero. El equipo cuenta con jugadores cuyo valor es de mil millones (de riales), y luego llega él (Inzaghi) y pone a todos los jugadores titulares en el banquillo".

Agregó: "Él (Inzaghi) consideró que el Al-Shamal era un equipo recién llegado, pese a que compitió por la liga catarí la temporada pasada y tiene jugadores destacados, encabezados por Riyad Mahrez".

Matizó: "Es cierto que esto no es el final del camino, ni es el partido definitivo del torneo, pero el Al-Hilal tiene su orgullo, y no está bien que se rinda de esa manera y que deje a todos los jugadores titulares fuera del campo".

Prosiguió: "Inzaghi jugó con jugadores de segunda fila, todos ellos alejados del ambiente de los partidos, y presentó una mezcla extraña abocada a la derrota. Él asume la responsabilidad de esa derrota sin la menor discusión".

Concluyó: "Cualquier entrenador tiene derecho a hacer rotaciones, pero lo que ocurrió no es una rotación, es una temeridad, un sabotaje al equipo y una falta de respeto al equipo rival, y por ello Inzaghi mereció la derrota con creces".

Cabe recordar que Inzaghi disputó el partido ante el Al-Shamal con solo 3 jugadores del once titular, los laterales Mutaib Al-Harbi y Theo Hernández, y el centrocampista Mohamed Kanno, mientras que se apoyó en los suplentes para el resto de la alineación.