Compartir Sigue a GOAL en Google

Michael Carrick ha admitido que la directiva del Manchester United no le ha dado garantías sobre su continuidad en Old Trafford más allá de esta semana. El Manchester United ha caído a la zona de descenso de la Premier League, lo que deja al entrenador bajo una enorme presión antes del parón de selecciones.

Anuncios

El Manchester United cae a los tres últimos puestos

La victoria del Nottingham Forest sobre el Manchester City el sábado empujó al United a los puestos de descenso. Según los resultados del domingo en los partidos del Sunderland y el Crystal Palace, el equipo de Carrick podría incluso comenzar su encuentro contra el Aston Villa como colista de la Premier League.

La directiva del United ya había concedido un margen a Carrick tras la abultada derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth, pese a los crecientes rumores que vinculaban a Eddie Howe y Julian Nagelsmann con el banquillo. Desde entonces, su equipo perdió en liga ante el Chelsea, pero reaccionó para lograr una emocionante victoria sobre la Roma en la Champions League y poner fin a una pésima racha de nueve partidos sin ganar.

Carrick se centra en el trabajo inmediato

Con un parón de dos semanas por los compromisos internacionales a la vista, el partido contra el Aston Villa podría ser decisivo para la continuidad de Carrick. Preguntado por si los dirigentes del club le habían asegurado expresamente que seguiría al frente del equipo la próxima semana, el entrenador del United respondió con franqueza.

«No. Seguir con absoluta normalidad», dijo Carrick a los periodistas. «Lo que tenga que pasar, pasará. Tengo muchas ganas de que llegue el próximo partido, de jugar en casa después de lo de la otra noche».

Anuncios Anuncios

El técnico también destacó la importancia de la afición de Old Trafford tras el triunfo europeo entre semana. «Espero que los aficionados tengan ganas de venir con energía y buenas sensaciones sobre lo que puedan ver, y tenemos que corresponderles», añadió.

Related Topics

La rutina no cambia durante el parón

Pese al intenso escrutinio sobre su puesto, Carrick no modificará sus planes. Confirmó que no se tomará más tiempo libre para desconectar con su familia y que, en su lugar, preparará un programa de entrenamientos habitual para los jugadores que permanezcan en Mánchester.

«No será muy distinto de lo habitual. De verdad que no», explicó Carrick al ser preguntado por sus planes para el próximo parón. «Creo que los parones internacionales siempre sirven para recuperar energías y renovarse. Algunos de los jugadores que se marchan con sus selecciones lo hacen en un entorno diferente, pero yo no lo necesito. Estoy bien como estoy».

Anuncios

Al detallar los planes de la plantilla, señaló: «Desde luego, entrenaremos la próxima semana y quizá tengamos libre el fin de semana. Veremos cómo evoluciona todo, quién se queda, quién está con nosotros y qué necesitan».

Una prueba decisiva ante el Aston Villa

El duelo del domingo contra el Aston Villa se presenta como un momento crucial tanto para Carrick como para la temporada del Manchester United. Un resultado positivo es imprescindible para sacar al equipo de la zona de descenso y aprovechar el impulso generado por la remontada ante la Roma.

Anuncios

Por el contrario, otra derrota en liga podría obligar a los dirigentes del club a cambiar de entrenador durante el parón internacional. Con posibles sustitutos cuyos nombres ya circulan, el margen de error en Old Trafford ha desaparecido por completo.