Hay una cosa segura: la carrera de Vitaly Janelt, del Brentford FC, es de todo menos común. Hay varios hechos que lo demuestran. Ya de por sí resulta bastante insólito que un profesional alemán que ha disputado 166 partidos en la Premier League (doce goles), que incluso llevó a su equipo al campo como capitán en sus dos últimos encuentros allí y que figura entre los mediocentros más fiables de Inglaterra, no haya jugado ni un solo partido internacional ni de Bundesliga a sus 28 años.

Janelt solo jugó 54 veces en el fútbol profesional alemán, entre 2017 y 2020 con el VfL Bochum. Ahora, sin embargo, el nacido en Hamburgo figura como uno de los once debutantes en la convocatoria del seleccionador Jürgen Klopp para la selección alemana y podría celebrar su debut el jueves ante Serbia. Y eso que hace casi exactamente diez años parecía que la trayectoria de Janelt en la DFB iba a terminar antes siquiera de haber empezado de verdad.

En otoño de 2016, Janelt estaba con la selección alemana sub-19 en un partido de clasificación para la Eurocopa en Albania. Junto a su entonces compañero en el RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt supuestamente llevó una cachimba a la habitación del hotel y la fumó. Mientras ambos estaban en el entrenamiento, apareció una marca de quemadura en la habitación. Qué ocurrió realmente en detalle sigue sin resolverse hasta hoy.

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El escándalo de la cachimba de Vitaly Janelt: ¿cuáles fueron las consecuencias en el RB Leipzig?

Pero, por supuesto, las consecuencias no tardaron en llegar: los dos adolescentes fueron enviados a casa antes de tiempo, donde un furioso Ralf Rangnick los recibió en Leipzig. Actuó con mano dura, expulsó a Janelt y a Toure de la academia juvenil y del internado, y los apartó por completo de los entrenamientos y de la competición hasta final de año.

Además, hubo una multa y cientos de horas de servicio comunitario en una guardería con turnos de 7 a 15 horas. La dureza del castigo provocó debate entonces, especialmente porque ambos canteranos negaron el incidente con vehemencia. Afirmaron que no habían llevado ni fumado ellos mismos la cachimba, sino que habían dejado la habitación a otros jugadores, entre ellos el talento del BVB Felix Passlack, de 18 años.

Pero Janelt y Toure no eran precisamente novatos en cuestiones de disciplina. Presuntamente, el dúo llegaba tarde repetidamente a los entrenamientos o pedía pizza sin permiso al internado. Con la perspectiva de una década, Janelt recordó estos días así aquel escándalo: "Al final del día, ahora tengo diez años más. Tengo una hija pequeña, todo el mundo acaba haciéndose adulto. Especialmente los chicos. Las mujeres son un poco más tranquilas a la hora de hacer tonterías. Creo que cada uno tiene que aprender de sus errores. Yo me di cuenta relativamente rápido. Lo que fue, fue".

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Vitaly Janelt se marchó al Brentford FC por solo 600.000 euros

Zurdo, Janelt apostó entonces por empezar de nuevo en el Bochum, en la 2. Bundesliga, pero en esos tres años y medio estuvo muy lejos de ser titular fijo. En Brentford, en cambio, eso cambió de inmediato.

Por una suma irrisoria para los estándares ingleses, 600.000 euros, Janelt se marchó hace seis años al oeste de Londres y a la Championship. Allí, el pivote se convirtió de inmediato en una pieza clave y ayudó a los Bees a lograr en su primera temporada el primer ascenso a la Premier League de la historia del club.

También en la máxima categoría, el Brentford mantuvo la categoría con solvencia, mientras Janelt se volvió indispensable en el centro del campo defensivo. En casi cada temporada, completó con fiabilidad al menos 30 apariciones. Solo la temporada pasada una fractura de metatarso lo frenó durante un largo periodo. Pero Janelt luchó para volver y hace tiempo que disfruta de la máxima consideración dentro del equipo.

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¿Cuáles son las fortalezas de Vitaly Janelt?

En el Brentford, Janelt es un recuperador físicamente fuerte en los duelos, que organiza la defensa y estructura la salida de balón con su seguridad en la posesión. El técnico de los Bees, Keith Andrews, lo ensalzó como un "pegamento" que lo mantiene todo unido. El juego de Janelt no llama demasiado la atención, pero cuando no puede jugar se ve el enorme valor que tiene para el equipo. A principios de año amplió su contrato hasta 2030.

"La calidad individual se puede comprar, la mentalidad y la unión no", dijo, sonando en ello como Klopp: "Si no trabajas duro en equipo, es difícil ser competitivo". Sobre sí mismo, Janelt dice: "Creo que soy bueno para un equipo, me veo como un jugador de equipo. Hago el trabajo sucio para los chicos que están por delante de mí".

Aunque Janelt fue campeón de Europa en 2021 con la selección alemana sub-21 como jugador suplente, la puerta hacia lo más alto permaneció cerrada para él durante años. Antes del Mundial de 2022 en Catar, supuestamente estuvo en la enigmática lista de 55 jugadores de Hansi Flick.

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Vitaly Janelt, ante el debut con la selección alemana frente a Serbia

"En un club tranquilo como el Brentford, al que en Alemania no mucha gente tiene en el radar, no es tan fácil llegar al foco mediático. Por supuesto, me habría gustado estar antes alguna vez, habría esperado una oportunidad", dijo Janelt. "Brentford no es Chelsea, Manchester United o Manchester City, eso lo tengo claro. En algún momento ya no me apetecía seguir hablando de eso en entrevistas. Si el entrenador tiene ganas de contar conmigo, las tiene. Y si no, pues no. No estoy enfadado con nadie. Cada entrenador tiene su propia idea".

Que ahora haya hecho falta precisamente la de Klopp para que fuera convocado por primera vez con la absoluta probablemente también tenga que ver con sus años de trabajo en Inglaterra al frente del Liverpool FC y "seguramente es bueno para mí", espera Janelt. "Estoy muy happy de estar ahora aquí con 28 años. Es prácticamente una de mis últimas oportunidades de estar en uno u otro gran torneo".

Dado que la pareja del doble pivote formada por Joshua Kimmich y Felix Nmecha no se lució precisamente en los dos primeros partidos con Klopp y a la selección alemana le falta un verdadero seis, fuerte tanto en el juego como en los duelos, es muy posible que Janelt reciba en Múnich su primera oportunidad de examen. Sería, diez años después del escándalo de Shkodra, la merecida recompensa a una trayectoria profesional tan pedregosa como inusual.

Vitaly Janelt: los datos de rendimiento de su carrera profesional