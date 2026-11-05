El partido entre el Trabzonspor y su invitado, el Friburgo alemán, terminó con derrota de los locales, en el marco de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League, disputado en el estadio Papara Park.

El equipo alemán sentenció el duelo con un gol tempranero en el minuto 14, que llegó tras un remate dentro del área por medio de Lukas Kübler, después de una parada no concluyente del portero Onana.

El Trabzonspor intentó reaccionar durante todo el encuentro, y su ocasión más peligrosa llegó por medio del egipcio Mohamed Salah, que controló un centro con el pecho y remató por encima del larguero; también ejecutó un tiro libre que despejó la barrera, y ofreció destellos técnicos con sus movimientos y pases.

Los jugadores del Trabzonspor reclamaron un penalti tras un empujón que sufrió el delantero nigeriano Onuachu dentro del área, pero el árbitro ordenó seguir el juego.

En la segunda parte, el Trabzonspor recurrió a los balones altos hacia Onuachu y a los defensas adelantados en busca del empate, sin éxito; en cambio, el Friburgo fue peligroso a la contra y a balón parado y estuvo a punto de ampliar el marcador en más de una ocasión.

El partido vivió la ocasión más peligrosa para el Trabzonspor cuando el egipcio Mohamed Salah falló un gol cantado desde la línea de gol en el minuto 60, después de que el balón le llegara de un córner estando frente a la portería, pero lo colocó de forma extraña en las manos del portero del equipo alemán, desperdiciando así el gol del empate en medio de una gran desazón en las gradas.

Pese a la derrota, el Trabzonspor mantuvo su posición en los puestos de clasificación directa a los octavos de final, ya que ocupa el octavo lugar con 6 puntos de 3 partidos, por diferencia de goles por detrás del Mónaco, líder de la clasificación reducida, e igualado con el Friburgo, que también elevó su cuenta a 6 puntos.

En otro enfrentamiento, el empate a uno (1-1) selló el duelo entre el Atalanta y su invitado, el Kairat Almaty kazajo, donde los visitantes abrieron el marcador por medio de Marc Gual en el minuto 53, y después el Atalanta logró el empate con un gol tardío que marcó Nikola Krstovic (82).

El Estrella Roja de Belgrado le dio la vuelta al marcador ante su invitado, el Inter de Escaldes, logrando una victoria tardía por 2-1, en un partido que vio dos tarjetas rojas, una para cada equipo.

Los visitantes se habían adelantado primero por medio de Arellano, antes de que Vladimir Lucic lograra el empate para el Estrella Roja, y después Yuta Nakayama robó el gol de la victoria agónica en el tiempo añadido.

En la misma jornada, el Ajax arrolló a su anfitrión, el Midtjylland danés, con un abultado 6-1; el nigeriano Tolulope Arokodare abrió el marcador tempranamente para el Ajax y añadió un segundo gol, antes de que Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloch y Marcos Leonardo ampliaran la diferencia, mientras que Friday Etim marcó el único gol del honor para el Midtjylland.