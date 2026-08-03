Desmienten con rotundidad un rumor de traspaso del Ajax: «No es en absoluto una opción»

Jordi Cruijff espera llevar este verano a varios objetivos de mercado al Ajax, pero Bart van Rooij no es uno de ellos. Mike Verweij afirma en el pódcast Kick-off de De Telegraaf que el lateral derecho del FC Twente «no es en absoluto una opción».

ESPN informó la semana pasada de que Ajax había mantenido las primeras conversaciones con el entorno de Van Rooij. Posteriormente, esa noticia fue desmentida de forma tajante por John van den Brom y Daan Rots.

«Simplemente no es verdad. Leí que Van Rooij habría hablado con Ajax, pero no lo ha hecho», dijo Rots en una comparecencia ante la prensa. «Es mi compañero por la banda derecha, así que tendría que saber este tipo de cosas. Me dijo que no era cierto. Hasta donde yo sé, su agente tampoco ha hablado con Ajax».

Verweij explica en Kick-off exactamente cómo surgieron esas informaciones. «Jordi Cruijff y Joël Lara, el ojeador que se ha traído consigo, tienen realmente mapeada toda Europa. También tienen en su portátil las situaciones contractuales, incluidas las cifras de traspaso limitadas, de todos los jugadores».

«Esa es también la razón por la que a veces ves aparecer un nombre», señala Verweij en alusión a los rumores sobre Van Rooij. «Se llama al agente de Bart van Rooij: “Oye, ¿cómo está su situación contractual?”».

«Luego se monta toda una historia con eso. Pero no es en absoluto una opción para Ajax», ataja Verweij los rumores. Según el periodista que sigue la actualidad del club, esa enorme lista de datos de la que disponen Cruijff y Lara es también la razón por la que se pudo incorporar a Julian Brandt.

«Ya desde el 1 de abril empezaron a hablar con Brandt y él fue creyendo cada vez más en el proyecto de Ajax. Eso ha sido realmente una operación militar, pero así se ve que con un buen discurso también puedes superar a grandes clubes. Porque también hay clubes que llegan a Brandt en el último momento, pero entonces él dice: “¿No podríais haber venido un poco antes?”».