Un triunfo histórico por un margen mínimo
Kane conquistó el Balón de Oro por un margen de apenas 28 puntos. El delantero del Bayern de Múnich recibió el codiciado galardón por primera vez el lunes y se convirtió en el primer futbolista inglés en ganarlo desde Michael Owen en 2001. La fastuosa ceremonia se celebró en Londres, la ciudad natal de Kane, y puso el broche a un año extraordinario para el capitán de Inglaterra.
El recuento final refleja una reñida lucha a tres bandas. Kane sumó 1.055 puntos y superó por poco a Mbappe, segundo con 1.027. La sensación del Barcelona Lamine Yamal quedó tercero, bastante más lejos, con 881 puntos, pese a haber ganado el Mundial con España.
Una pugna reñida hasta el final
El proceso de votación estuvo marcado por la incertidumbre entre bastidores. El editor de France Football, Vincent Garcia, confirmó que la votación fue muy cambiante y que el liderato pasó de un candidato a otro a medida que se acercaba el plazo límite.
«Seguí los resultados en tiempo real durante el mes de votación», reveló Garcia. «Kylian Mbappe lideró la carrera durante mucho tiempo, pero Harry Kane volvió a meterse en la pelea y, al final, todo se decidió por una diferencia de puntos muy, muy pequeña».
Tras su histórica victoria, Kane reconoció la dura competencia a la que se enfrentó. «Gracias a todos los que me votaron. Me imagino que este año fue realmente difícil», dijo en su discurso de aceptación. «Enhorabuena a todos los ganadores y a todos los nominados de esta noche. Es una muestra impresionante de lo que pueden conseguir la determinación y el trabajo duro, así que enhorabuena».
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Un año de suerte dispar
El segundo puesto de Mbappe es su mejor clasificación en el Balón de Oro y supera el tercero que logró en 2018. El delantero del Real Madrid dominó las tablas de goleadores de LaLiga, la Champions League y el Mundial, pero sigue sin ganar el Balón de Oro. La ausencia de grandes títulos con su club la temporada pasada probablemente fue decisiva en la votación final.
En cambio, la llegada de Kane a Alemania ha sido un éxito rotundo. El delantero lideró al Bayern de Múnich hasta conquistar el doblete de Liga y Copa, y afianzó el dominio del club en la Bundesliga. Además, Kane logró importantes victorias en sus enfrentamientos directos con Mbappe en los grandes escenarios: derrotó al Real Madrid en la Champions League para alcanzar las semifinales y ayudó a Inglaterra a superar a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial.
Desglose completo de la votación del Balón de Oro 2026
Esta es la clasificación oficial de los diez primeros y sus puntos en el Balón de Oro 2026:
- Harry Kane: 1.055 puntos
- Kylian Mbappe: 1.027 puntos
- Lamine Yamal: 881 puntos
- Rodri: 726 puntos
- Lionel Messi: 612 puntos
- Khvicha Kvaratskhelia: 541 puntos
- Ousmane Dembele: 418 puntos
- Erling Haaland: 378 puntos
- Michael Olise: 296 puntos
- Fabian Ruiz: 201 puntos
La atención vuelve a los objetivos de sus clubes
Una vez resueltos los premios individuales, Kane y Mbappe volverán a centrarse en sus respectivas temporadas con sus clubes. Kane buscará mantener el formidable rendimiento del Bayern de Múnich en las competiciones nacionales mientras lidera su lucha por la gloria europea.
Por su parte, Mbappe afronta el reto de devolver al Real Madrid a lo más alto del fútbol español y europeo. Sin duda, el francés utilizará esta ajustada derrota en el Balón de Oro como motivación para firmar una temporada aún más eficaz de cara a portería en el Bernabéu.