Deseo mutuo: ¿por qué Martinelli ignoró las ofertas de la Premier League y eligió al Al-Hilal?

El agente del delantero brasileño Gabriel Martinelli, Marcos Kasp, reveló que el nuevo jugador del Al-Hilal saudí rechazó ofertas de clubes de la Premier League, además de equipos de Italia y Alemania, antes de completar su traspaso al conjunto saudí en una operación récord procedente del Arsenal.

Kasp explicó por qué Martinelli decidió ignorar todas las ofertas europeas y fichar por el Al-Hilal, y dijo, según lo recogido por Goal: «Había ofertas de clubes italianos y alemanes, y otras de la Premier League, pero era un momento en el que sintió la necesidad de cambiar de aires y despejar su mente».

El agente añadió: «El Al-Hilal es el club más grande de Asia, y hay un proyecto ambicioso. Vemos una nueva tendencia en el fútbol saudí que pretende reducir la media de edad de los jugadores de la liga y atraer talentos más jóvenes».





Martinelli (25 años) fichó por el Al-Hilal a principios de septiembre de 2026, después de que el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, le informara de que no entraba en los planes del primer equipo para la presente temporada, un deseo que era mutuo, marchándose así tras 7 años vistiendo la camiseta del Arsenal.

El Arsenal obtuvo 60 millones de libras esterlinas como cantidad garantizada en la operación, mientras que el jugador firmó un nuevo contrato en Riad que supera con facilidad su salario anterior de 180.000 libras esterlinas semanales en el norte de Londres, según confirmó el agente.

Kasp describió el traspaso como «la mayor venta en la historia del Arsenal», asegurando que la salida es beneficiosa para ambas partes en lo económico y lo deportivo.