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El exojeador sénior del Aston Villa Bryan King ha puesto en duda que Zion Suzuki, fichado este verano, haya hecho lo suficiente para justificar los 30 millones de libras de su traspaso tras cometer un error costoso ante el Fulham. Al internacional japonés de 24 años se le escapó un saque de esquina que acabó en su propia portería durante el empate 1-1 del sábado en la Premier League, pese a haber realizado varias paradas antes.

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Un error costoso empaña un buen comienzo

Suzuki sufrió su primer gran revés con la camiseta del Villa el sábado, cuando dejó escapar un córner de Alex Iwobi y el balón acabó en su propia portería ante el Fulham. Apenas unos minutos antes de ese costoso fallo, el exportero del Parma había realizado varias intervenciones de mérito, incluida una parada a bocajarro para frustrar a Oscar Bobb. Pese a los elogios generalizados que ha recibido por sus reflejos y su juego con los pies desde su llegada a Birmingham, su actuación suscitó duras críticas.

Un exguardameta critica su estilo aparatoso

Al valorar la evolución del joven portero, el exguardameta profesional King sostuvo que el fichaje veraniego aún tiene mucho que demostrar como primera opción del Villa en la portería. En declaraciones a Football Insider, afirmó: «Es un portero que hace que las paradas parezcan mucho más difíciles de lo que son, más espectaculares de lo que son. Debería centrarse en hacer lo sencillo.

Tiene derecho a hacer una buena parada en el partido. Eso suele pasar cuando eres portero. Por desgracia, nunca se acuerdan de la buena parada. Por supuesto que se recuperará si tiene carácter. Pero, como digo, es un portero que desde luego no me ha impresionado. No por lo que pagaron por él».

King añadió, poniendo aún más en duda la inversión de 30 millones de libras: «Espero que el portero se recupere. Si costó esa cantidad de dinero, un error no debería perjudicar su temporada. Pero, para mí, todavía tiene mucho que demostrar».

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Unai Emery defiende al portero japonés

Pese a las críticas externas, la afición y el cuerpo técnico del Villa arroparon al jugador de 24 años nada más sonar el pitido final, en reconocimiento a su buen inicio de temporada. El entrenador Emery no tardó en respaldar públicamente a su portero titular y destacar las intervenciones que había realizado antes en el empate.

Tras el partido, el técnico español declaró: «Es parte del fútbol. Podemos reconocerlo y tenemos la madurez suficiente para entender que cometemos errores cuando jugamos. Yo, como entrenador, cometo errores todos los días. Los jugadores cometen errores en todos los partidos. Un partido en el centro del campo no es tan relevante, pero, en el caso de un portero, esos errores reciben más atención. Es parte del fútbol y hay que seguir adelante. Prefiero hablar de las paradas que hizo».

Al portero le espera una prueba en el Camp Nou

Tras el firme respaldo público de Emery, todo apunta a que Suzuki mantendrá la titularidad en la portería cuando el Villa vuelva a centrarse en sus compromisos europeos. El equipo de Midlands viajará a España para enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou en la fase de liga de la Champions League el martes 3 de noviembre. Una actuación serena en Cataluña permitiría al guardameta japonés dejar atrás el error cometido el sábado en la competición nacional.