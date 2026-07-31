Michel Platini, expresidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), felicitó personalmente a Aleksander Ceferin, presidente actual del organismo, después de que la entidad europea amenazara con boicotear el Mundial, en el marco del creciente desacuerdo con la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y su presidente, Gianni Infantino, en torno a sus nuevos proyectos comerciales.

Según información exclusiva del diario"L'Équipe" francés, Michel Platini, quien presidió la UEFA entre 2007 y 2015, llamó a Aleksander Ceferin, el presidente esloveno de la Unión Europea de fútbol, para felicitarlo personalmente por la postura adoptada por la entidad europea y sus 55 miembros por unanimidad, consistente en amenazar con boicotear el Mundial, en protesta por los polémicos proyectos comerciales que impulsa Infantino.

Lee también

"¿Por qué le preguntáis por su religión?": nueva polémica en Francia en torno a Zidane

Hoeness sobre los rumores del Real Madrid: aunque venga el emperador de China, no negociaremos con él

Pese a las incontables solicitudes de los medios que recibe, Michel Platini mantiene su silencio público sobre lo que siente, aunque, por supuesto, sigue de cerca la crisis que sacude a la FIFA por el proyecto de crear una empresa comercial bajo el nombre de "FIFA Forward Enterprise", que estaría abierta a inversores del sector privado, en una estructura que podría permitir "vender" participaciones vinculadas al Mundial a esos inversores.

Cabe recordar que Platini también libra una guerra abierta con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, quien fue su mano derecha durante su etapa al frente de la UEFA. El exastro de la selección de Francia responsabiliza a Infantino de obstaculizar su ascenso a la presidencia de la FIFA en 2015, tras el estallido del escándalo "FIFA Gate".

En su comunicado emitido ayer jueves, la UEFA afirmó que ningún equipo europeo participará en ninguna competición de la FIFA mientras esta propuesta siga en pie, y sin ofrecer garantías de que la FIFA "nunca abrirá su gobernanza ni sus competiciones a los intereses privados".