Desde los libros de historia: el pleno de puntos otorga a Arabia Saudí la llave para vencer a Qatar

La selección de Arabia Saudí cuenta con una ventaja histórica, antes de su esperado partido contra Qatar, en la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se enfrentará a su homóloga catarí, este sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

La selección saudí se clasificó para el partido tras conseguir el pleno de puntos en la fase de grupos, al cosechar 9 puntos con 3 victorias, ante Kuwait, Omán e Irak.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", Arabia Saudí es la cuarta selección que logra conseguir los 9 puntos completos en la fase de grupos, desde la aplicación del sistema de dos grupos en la edición de 2004.

Todas las selecciones que lograron el pleno de puntos en la fase de grupos consiguieron superar las semifinales, empezando por la selección de Omán en la edición de 2007, cuando llegó a la final antes de caer ante Emiratos Árabes Unidos por 0-1.

La situación se repitió en 2013, cuando las selecciones de Emiratos Árabes Unidos e Irak consiguieron 9 puntos en la fase de grupos, para superar las semifinales y chocar en la final, que se decidió a favor de los Emiratos Árabes Unidos a costa de Irak por un resultado de 2-1.

Cabe recordar que la selección saudí no sube a lo más alto del podio desde hace 23 años, concretamente desde que conquistó la Copa del Golfo Arábigo en 2003.