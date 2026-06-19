Desde las gradas, Guardiola sigue de cerca a los «Leones del Atlas» y aviva los rumores

La presencia de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, en el partido entre Marruecos y Escocia en Foxborough, Boston, ha reavivado los rumores sobre su futuro y la posibilidad de dirigir una selección nacional.

Las cámaras lo captaron siguiendo el partido desde las gradas.

El técnico, que se encuentra en Estados Unidos siguiendo la Copa del Mundo, no quiso perderse el encuentro de los “Leones del Atlas”, uno de los equipos más destacados del torneo.

No es la primera vez que se le vincula con una selección: ya se rumoreó que podría dirigir una tras dejar los clubes, y Marruecos es uno de los destinos citados.

Su presencia alimenta dudas: ¿un simple seguimiento técnico o un paso hacia su futuro profesional, ahora que su etapa en el Manchester City ha terminado?