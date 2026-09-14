Desde la puerta del Al-Ittihad: Bounedjah escribe una nueva historia en la Liga de Campeones de Asia

El argelino Baghdad Bounedjah, delantero del Al Shamal catarí, escribió una nueva página de historia en la Liga de Campeones de Élite de la AFC, a costa del club saudí Al Ittihad.

El Al Ittihad visitó al Al Shamal este lunes, en el estadio Al Bayt de Jor, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Bounedjah abrió el marcador para el Al Shamal en el minuto 63 del encuentro, después de recibir un pase raso dentro del área del Al Ittihad, para rematar con su pierna izquierda antes de que el balón golpeara en la defensa y se colara en la portería del guardameta serbio Predrag Rajković.

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El gol fue histórico para el delantero argelino, y también para el Al Shamal, ya que se trata del primer gol del club catarí en la historia de la Liga de Campeones de Élite de la AFC, y precisamente en su primer partido en la historia de la competición.

Además, Bounedjah volvió a marcar en el torneo asiático tras una ausencia que se prolongó cerca de 3 años, ya que su último gol en la competición había sido el 4 de diciembre de 2023, durante el empate de su anterior equipo, el Al Sadd, ante el Nasaf Karshi uzbeko por 2-2, en la octava jornada de la fase de liga.

En términos generales, este gol fue el número 30 que Baghdad Bounedjah marca en la Liga de Campeones de la AFC, después de haber anotado previamente 29 goles con su anterior club, el Al Sadd, desde la edición de 2018.