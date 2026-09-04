Desde la Premier League: Salah interviene para cerrar el fichaje de última hora

El egipcio Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor, ha intervenido para cerrar un nuevo fichaje para su equipo horas antes del cierre del mercado de fichajes de verano en Turquía.

El brasileño Richarlison continúa moviéndose para definir su futuro, en medio de la incertidumbre sobre su situación con el Tottenham y su cercanía a abandonar el club, tras el cierre del mercado de fichajes en la Premier League inglesa.

Según reveló la cadena "ESPN", Salah y su nuevo compañero en el Trabzonspor, Fabinho, mantuvieron contactos con Richarlison durante los últimos días para convencerle de fichar por el equipo turco este verano.

Richarlison parece abierto a vivir una nueva experiencia, ante la ausencia de un ambiente adecuado para su continuidad en el Tottenham; sin embargo, los allegados al jugador no se muestran demasiado optimistas respecto a la posibilidad de cerrar la operación antes del cierre del mercado de fichajes en Turquía, la tarde de este viernes.

Por su parte, el Trabzonspor continúa con sus intentos de convencer a la directiva del Tottenham para que ceda al delantero brasileño, después de que el club inglés rechazara una nueva oferta de su homólogo turco por valor de 20 millones de euros.

En caso de que el club turco no logre alcanzar un acuerdo con el Tottenham antes de la fecha límite, Richarlison podría recurrir a otras opciones, entre ellas fichar por la liga saudí, cuyo mercado de fichajes cierra el próximo 12 de octubre, o esperar hasta el próximo mes de enero, fecha en la que se reabre el mercado de fichajes en Europa.

Ya es seguro que la trayectoria de Richarlison en el Tottenham se acerca a su fin, pero la manera en la que podría terminar la relación entre ambas partes parece lejos de ser la ideal.

El último periodo ha sido testigo de una disputa entre el jugador y la directiva del club sobre la forma de gestionar las negociaciones, lo que ha provocado que Richarlison se sienta decepcionado con la postura de los responsables del Tottenham.

Al mismo tiempo, el técnico Roberto De Zerbi dejó claro que el delantero brasileño no entra en sus planes para la temporada actual, ya que fue enviado a entrenar con el equipo sub-21, antes de ser también excluido de la lista del Tottenham inscrita para participar en la Premier League.

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