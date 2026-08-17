El Barcelona se prepara para moverse con rapidez durante las próximas horas para fichar al sueco Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal, con el fin de compensar la salida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain.

Así lo señaló el diario Sport, citando al programa El Chiringuito, y concretamente al periodista José Álvarez, indicando que el Barcelona sondeará la opinión del jugador sueco como paso previo a su fichaje.

Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, sigue siendo el gran objetivo del Barcelona, pero el club catalán está preparado para activar una opción alternativa si no se produce ningún avance en la operación por Julián.

Gyökeres terminó la temporada pasada con 21 goles en todas las competiciones con el Arsenal, unas cifras que no impidieron que su rendimiento generara algunas dudas, ya que el sueco no logró trasladar al Arsenal el impacto goleador que ofrecía con el Sporting de Lisboa.

Además, hubo periodos en los que no fue un jugador indiscutible, pese a que el club inglés pagó cerca de 70 millones de euros por su fichaje.

La prueba de que el técnico Mikel Arteta tiene dudas sobre el delantero sueco es que el Arsenal mostró un interés real en fichar a Álvarez, aunque el equipo londinense se topó con la negativa del jugador, que ya vivió una experiencia en el fútbol inglés y quiere jugar en el Barcelona.