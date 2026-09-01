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Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Desde la Premier League: Al-Diriyah amenaza los sueños del Al-Ittihad y compite por el sustituto de Diaby

Fichajes
L. Bailey
M. Diaby
Al Ittihad vs Al Nasr FC
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El "Decano" busca un nuevo jugador en sustitución de la estrella francesa

El club saudí Al Diriyah amenazó los sueños del Al Ittihad en el mercado de fichajes de verano en curso, entrando en una fuerte competencia con él para hacerse con los servicios de una de las estrellas de la Premier League inglesa.

Informes de prensa habían revelado el deseo del Al Ittihad de fichar al jamaicano Leon Bailey, extremo del Aston Villa, durante el actual periodo de transferencias de verano, para compensar la marcha del extremo francés Moussa Diaby al Bayer Leverkusen.

Sin embargo, la cadena The Athletic desveló la existencia de otro interés saudí en el extremo jamaicano, por parte del club Al Diriyah, en medio de la extensión del mercado de fichajes de verano de la Roshn Saudi League hasta el próximo día 6 de septiembre.

Esto ocurre en un momento en el que Bailey se entrena de forma individual, tras quedar fuera de los planes de su técnico español Unai Emery y ser puesto a la venta en el mercado de fichajes de verano en curso, antes de que finalice su contrato al término de esta temporada.

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El nombre del jugador de 29 años estuvo vinculado a un traspaso al Hull City, pero la operación no se concretó, debido a que no llegó a un acuerdo con el club inglés sobre las condiciones personales.

En caso de que el Al Ittihad fracase en la contratación de Bailey, dirigirá sus dardos hacia el japonés Ritsu Doan, extremo del Eintracht Frankfurt alemán, quien también sigue siendo una de sus opciones más destacadas en el mercado de fichajes de verano en curso.

Cabe recordar que el Al Ittihad anunció este martes su aprobación al traspaso de Diaby al Bayer Leverkusen durante el actual periodo de transferencias de verano, en una operación cuyo valor ascendió a unos 30 millones de euros, según lo revelado por informes de prensa con anterioridad.

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