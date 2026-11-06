Desde la Bundesliga: el escenario Olmo acerca al Barcelona a un fichaje defensivo

El defensa francés Castello Lukeba ha decidido dar un paso al frente para forzar a su club, el Leipzig, a permitirle salir del equipo alemán.

Castello Lukeba figura entre los objetivos que el Barcelona pretende fichar para reforzar su línea defensiva.

El diario Sport, citando a la cadena Sky Alemania, informó de que Lukeba cambió de agencia de representación con el objetivo de facilitar su traspaso el próximo verano.

Según lo publicado por la cadena Sky Alemania, el jugador estaba muy descontento con sus anteriores agentes, que fracasaron en encontrarle un nuevo destino durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Lukeba ha decidido poner su futuro en manos de la agencia Excellence Sport Nation, que también representa a Jules Koundé, para gestionar sus próximos pasos.

La prioridad del defensa francés es jugar en España en lugar de trasladarse a la Premier League, pese a contar con algunas ofertas inglesas. Y el Barcelona aparece entre sus destinos preferidos.

El internacional francés está de acuerdo en continuar en el Leipzig hasta el final de la temporada, cuando la cláusula de rescisión de su contrato descenderá de 80 a 65 millones de euros.

El jugador y el club alemán coinciden en que el próximo verano podría ser el momento ideal para poner fin a su etapa en la Bundesliga. Además, el Leipzig está abierto a negociar su venta para asegurarse un importante rédito económico.

El Barcelona ha entrado en escena, y la operación ya ha empezado a moverse, pues el nuevo agente de Lukeba se reunió con el director deportivo del Barça, Deco, a finales del mes pasado, para abordar la situación del central y sondear las posibilidades de completar su traspaso.

Los contactos permitieron poner las primeras cifras sobre la mesa de negociación y explorar las condiciones de unas posibles negociaciones.

Aunque la cláusula de rescisión será de 65 millones de euros, el Leipzig podría aceptar una cantidad ligeramente inferior, ofreciendo facilidades en la forma de pago al Barça, una fórmula similar a la que se utilizó en el traspaso de Dani Olmo, cuando el club alemán también mostró flexibilidad para cerrar la operación.

Lukeba no tiene inconveniente en desempeñar un papel personal para facilitar su traspaso al Barcelona. Y su deseo de jugar en España podría convertirse en un factor decisivo si el club catalán decide seguir adelante de forma definitiva en sus gestiones para ficharlo.

Además, las características técnicas del jugador encajan a la perfección con el fichaje estratégico que busca el Barcelona para reforzar el puesto de central.

El central, de 23 años y vinculado a su club con un contrato hasta 2029, cree que ha llegado el momento de dar un nuevo paso en su carrera futbolística.

El cambio de agente representa el primer movimiento de una operación que podría acelerar su ritmo en los próximos meses.