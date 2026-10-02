Desde la Bundesliga: el Barcelona planea arrebatarle un objetivo al Real Madrid

El Barcelona sigue de cerca el rendimiento de Finn Jeltsch, central del Stuttgart, que también despierta un interés creciente por parte del Real Madrid.

El diario Sport, citando a la cadena Sky Sport, informó de que uno de los ojeadores del Barça acudió al partido del Stuttgart ante el Viking en la Liga de Campeones de Europa para seguir de cerca a Jeltsch.

Jeltsch tiene 20 años y mide 1,88 metros, y durante el último periodo ha seguido demostrando sus cualidades y ofreciendo actuaciones destacadas con el Stuttgart.

Durante los últimos meses, los continuos rumores en torno al defensa alemán han provocado un notable aumento de su valor de mercado, hasta acercarse a los 45 millones de euros.

Por parte del Stuttgart, todo se limitó a confirmar la presencia de un gran número de ojeadores acreditados de clubes en las gradas, sin querer alimentar más especulaciones sobre uno de los elementos fundamentales en el proyecto del equipo alemán tras su reconstrucción.

El director deportivo del club alemán, Fabian Wohlgemuth, no quiso entrar en el juego del mercado de fichajes y se limitó a negar la existencia de negociación alguna relacionada con Finn Jeltsch.

Además de la presencia de un ojeador acreditado por parte del Barcelona, también se reveló que el Inter de Milán envió a uno de sus representantes para seguir la situación de Jeltsch y evaluar su nivel de cerca. En cualquier caso, apenas había pasado una semana desde que el joven talento alemán ganara un gran impulso en cuanto a popularidad, después de que su nombre se vinculara con el Real Madrid.

El equipo del entrenador José Mourinho, que a su vez busca un defensa de futuro que pueda ser un recambio para el defensa Antonio Rüdiger, era uno de los clubes que seguían de cerca la evolución del jugador.

El interés por Jeltsch aumentó con el respaldo de Jürgen Klopp, quien le dio la oportunidad de ascender al nivel de la selección absoluta de Alemania.

El nombre del central alemán cobra mayor importancia para el Barcelona, teniendo en cuenta que el club catalán sigue estudiando desde la temporada pasada el mercado de fichajes en busca de un jugador capaz de completar la lista de defensas disponibles para el entrenador Flick.

Tras el rechazo del Twente a entrar en negociaciones por el traspaso de su jugador Rud Nijstad a cambio de una cantidad económica razonable, el Barcelona continúa buscando en el mercado un jugador joven que posea las características adecuadas para integrarse en el sistema del entrenador Flick.



