La cantidad de jugadores extranjeros en la Liga Saudí sigue en el foco, especialmente tras la temprana eliminación de Arabia Saudí en el Mundial 2026.

El equipo quedó último del Grupo H con dos puntos, tras empatar con Uruguay y Cabo Verde y perder 4-0 ante España.

Algunos culparon del fracaso al alto número de extranjeros en la Liga Saudí, mientras que otros proponen aumentarlo.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», la Liga Roshen ha discutido con la Federación Saudí de Fútbol permitir a los clubes fichar un número ilimitado de extranjeros.

El objetivo es impulsar la salida de futbolistas saudíes a ligas europeas, medida que se ve como una solución a largo plazo para la selección.

La idea no es nueva: se planteó hace cuatro meses tras varias reuniones para analizar sus pros y contras, aunque aún no hay acuerdo final.

Sin embargo, se cree que la medida no se aplicará la próxima temporada, pues la Federación ya informó a los clubes que se mantendrá el mismo límite de extranjeros.

La norma actual permite a cada club inscribir a ocho jugadores extranjeros sin límite de edad y a dos menores de 21 años, aunque solo ocho pueden entrar en la convocatoria de cada partido de la Liga Roshen.